Veri e proprio attimi di panino al Campidoglio di Washington: un’auto travolge due agenti della polizia, si contano i morti.

Si tratta di veri e propri attimi di panico, quelli che, pochissime ore fa, si sono vissuti al Campidoglio di Washington. Stando a quanto si apprende da diverse fonti sul web, sembrerebbe proprio che, intorno le ore 13 di quest’oggi, Venerdì 2 Aprile, un’auto abbia completamente ribaltato le barriera di sicurezza del palazzo. Ed abbia investito due agenti della polizia. Un vero e proprio attentato, da come si può chiaramente comprendere. E che, ovviamente, ha provocato un’unica decisione: mettere in isolamento la struttura. Tra l’altro, ricordiamo che questo non è affatto il primo attacco al quale viene sottoposto il Campidoglio. Già nei mesi scorsi, infatti, il palazzo di Washington è stato messo sotto assedio. Era esattamente il 6 Gennaio scorso, infatti, quando alcuni rivoltosi hanno letteralmente invaso l’edificio degli Stati Uniti. Cerchiamo, però, di capire qualche cosa in più in merito. E, soprattutto, di capire se ci sono feriti e morti.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Attimi di panico al Campidoglio di Washington: auto investe due agenti della polizia

Stando a quanto si legge sul web, sembrerebbe che, intorno alle ore 13:00 di Venerdì 2 Aprile, il Campidoglio di Washington abbia subito un attentato. In particolare, come dicevamo precedentemente, sembrerebbe che un’auto, guidata da un attentatore, abbia completamente abbattute le barriere di difesa dell’edificio. Ed abbia investito i due agenti della polizia. Purtroppo, per uno dei due non c’è stato affatto nulla da fare. Entrambi trasportati in ospedale subito dopo l’attentato, uno dei due poliziotti è morto al nosocomio. Stessa sorte, a quanto pare, anche per l’uomo al volante dell’auto. Dopo aver, infatti, investito i due agenti, l’attentatore pare sia uscita dalla macchina. E che, subito dopo, sia stato sparato dagli altri agenti presenti sul luogo. Anche per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Dopo l’immediato trasporto in ospedale, l’uomo è morto.

Da quanto si legge dal web, sembrerebbe che, attualmente, il Campidoglio di Washington sia letteralmente isolato. Sembrerebbe, infatti, che non siano consentite né entrate e né uscite. E che, inoltre, sia vietato stare vicini a finestre e porte.