Cristiano Malgioglio è una delle voci incredibili della musica nazionale e non, ma sapete cosa faceva prima di diventare un cantante?

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Cristiano Malgioglio. Nato a Ramacca, in Sicilia, il 23 Aprile del 1945, compie il suo esordio nel mondo della musica esattamente il 1972. È proprio in questo anno che, davvero giovanissimo, il simpaticissimo scrive la sua prima canzone per Donatella Moretti. E, da quel momento, cavalca praticamente l’onda del successo. Autore di tantissimi brani musicali di successo e voce di diversi successi e tormentoni, Cristiano decanta di una carriera davvero immensa. Siete curiosi, però, di sapere cosa faceva prima di diventare un affermato cantante? Sappiamo benissimo che, nel corso degli anni, a questa professione, il simpaticissimo Cristiano ha aggiunto anche quella televisiva. Spesso e volentieri, infatti, lo abbiamo visto nei salotti di Barbara D’Urso in qualità di opinionista. Oppure, proprio recentemente, l’abbiamo amato ed apprezzato ancora di più nella casa del Grande Fratello Vip. Siete curiosi, però, di sapere cosa faceva prima di entrare a fare parte di questo mondo dello spettacolo? Vi accontentiamo immediatamente.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Cristiano Malgioglio, cosa faceva prima di diventare cantante?

Attualmente, come dicevamo precedentemente, Cristiano Malgioglio è uno dei più grandi cantautori di sempre. Autori di tantissime canzoni di successi e di veri e propri tormentoni, il simpaticissimo cantante siciliano decanta di un successo davvero impressionante. Sapete, però, cosa faceva prima di entrare a fare parte di questo mondo? Il suo debutto, come detto poco fa, è avvenuto esattamente nel 1972. E da quel momento non si è mai più fermato. Prima di questo esordio nell’ambito musicale e, quindi, autoriale, siete curiosi di sapere cosa faceva? State tranquilli: ci pensiamo noi! Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Cristiano Malgioglio, dopo aver lasciato la sua terra di origine, si sia trasferito dalla sorella a Genova. E che proprio qui, prima ancora di entrare in contatto con diversi autori italiani, tra cui Gino Paoli, Fabrizio De Andrè e tanti altri, inizi a muovere i primi passi nel mondo del lavoro nelle Poste. Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che abbia lavorato presso l’ufficiale dove ha il compiuto di smistare le lettere.

Voi lo sapevate?