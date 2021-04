Era la bellissima e giovanissima Daniela in Tre Metri Sopra il Cielo, ve la ricordate? Ecco com’è diventata oggi a distanza di anni.

Insieme alla bellissima Babi e all’affascinante Step, la giovanissima Daniela Gervasi è stata una delle colonne portanti del famosissimo film ‘Tre Metri Sopra il Cielo’. Completamente incentrato sulla storia d’amore tra due ragazzi appartenenti a due mondi e stili di vita completamente differenti tra di loro, la pellicola, tratta dall’omonimo romanzo di Federico Moccia, fu un vero e proprio successo. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati ben diciassette anni dalla sua uscita in tutte le sale cinematografiche, i suoi protagonisti continuare ad avere un posto speciale nel cuore di tutti gli italiani. Tra i loro nomi, senza alcun dubbio, c’è anche quello di Giulia Elettra Gorietti, l’attrice romana che vestiva i panni di Daniela, sorella di Babi. Ecco, ma siete curiosi di sapere com’è diventata oggi la giovanissima attrice? Davvero giovanissima in questa pellicola cinematografica, che fine ha fatto Giulia? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Era Daniela ne ‘Tre Metri sopra il cielo’, che fine ha fatto oggi? Com’è diventata

Aveva esattamente sedici anni da quando Giulia Elettra Gorietti, dopo il debutto nel film ‘Caterina va in città’, vestiva i panni di Daniela Gervasi in ‘Tre metri sopra il cielo’. Da quel momento, sono passati ben diciassette anni e di acqua sotto i ponti ne è passata, ma com’è diventata la bellissima attrice? Nel film tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia, lo sappiamo benissimo, la giovanissima romana interpretava il ruolo della sorella minore di Babi Gervasi, ma com’è cambiata oggi? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci penseremo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, in termini di bellezza, ve lo assicuriamo, non è affatto cambiato nulla. Splendida e bellissima era a sedici anni e, da come mostrato dalle foto caricate sul suo canale Instagram ufficiale, continua ad essere ancora adesso. Certo, adesso Giulia è una donna. E, da quanto traspare, anche mamma. Eppure, sembrerebbe proprio che il tempo non sia affatto passato per lei. Quasi trentatreenne, infatti, la Gorietti non è per nulla cambiata. Ed ancora adesso decanta di un fascino davvero irresistibile. Cosa sappiamo, invece, della sua carriera? Beh, la risposta è davvero semplice: dopo il successo riscontrato con la pellicola cinematografica del 2004, Giulia Elettra ha cavalcato l’onda del successo. Tanto da prendere parte anche a tantissimi altri film, serie televisive e, badate bene, anche videoclip musicali.

Mamma, moglie ed attrice: insomma, sembrerebbe proprio che la vita di Giulia Elettra Gorietti, dopo il successo di Tre Metri sopra il cielo, sia cambiata letteralmente in meglio. Siete d’accordo? Tantissimi auguri!