Ricordate il bravissimo Jacopo Ottonello di Amici? Poche ore fa, l’annuncio a sorpresa su Instagram: splendida notizia, di che cosa si tratta.

Era esattamente il 17 Settembre del 2001 quando, per la prima volta in assoluto, andava in onda, su Canale 5, Amici. All’epoca intitolato ‘Saranno Famosi’, il seguitissimo talent di Maria De Filippi iniziava a catturare praticamente tutto il pubblico italiano. Riuscendo a diventare, in un vero e proprio batter baleno, uno dei programmi più seguiti ed amati da tutti. Da quel momento, lo sappiamo benissimo, sono passati esattamente venti anni. E, in tutto questo tempo, di vincitori e concorrenti ci sono stati. Tra questi, senza alcun dubbio, c’è il giovanissimo e simpaticissimo Jacopo Ottonello. Ve lo ricordate? Cantante della scorsa edizione di Amici, il buon Jacopo è riuscito a conquistare l’attenzione di tutti. Ecco, ma distanza di poco meno di un anno dalla sua partecipazione, siete curiosi di sapere cosa fa oggi? Proprio qualche ora fa, attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale, il giovane Ottonello ha annunciato una clamorosa novità. Scopriamo di che cosa parliamo esattamente.

Jacopo Ottonello dopo Amici, incredibile novità in arrivo: che sorpresa!

Con ben 174 mila followers, Jacopo Ottonello decanta di un profilo Instagram attivissimo e seguitissimo. È proprio qui che, pochissime ore fa, l’ex cantante di Amici non ha affatto potuto fare a meno di annunciare una clamorosa novità in arrivo. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperli? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, stiamo parlando di qualcosa davvero di grandioso! Bando alle ciance: ecco di che cosa parliamo! Sembrerebbe che, oltre alla sua passione per la musica, il giovanissimo abbia deciso di dedicarsi anche ad un’altra ‘attività’: la scrittura! Proprio oggi, Martedì 6 Aprile, infatti, è uscito il primo libro del buon Ottonello. Si, avete letto proprio bene: Jacopo ha scritto il suo primo libro! ‘Oggi è il grande giorno, oggi esce finalmente Con il sole in tasca’, scrive Jacopo in questa Instagram Stories.

Una novità davvero grandiosa, da come si può chiaramente comprendere. Cosa aspettate? Correte a comprarlo, no?