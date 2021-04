Prima di raggiungere il successo con The Jackal, Ciro Priello ha partecipato ad un famosissimo talent show: sapete quale?

Ciro Priello è un attore e comico nato a Napoli il 12 marzo del 1986. Ciro ha 35 anni ed è uno dei componenti del gruppo comico The Jackal, insieme a Fabio Balsamo, Simone Ruzzo, Gianluca Fru, Claudia Napolitano e Aurora Leone. È appassionato d’arte sin da bambino, ma ha raggiunto il successo sul web grazie al gruppo The Jackal. Ciro ha esordito anche come attore nella web serie Lost in Google e nel 2017 al cinema con il film AFMV – Addio fottuti musi verdi, prodotto assieme a Cattleya e Rai Cinema. Nel 2020, invece, è arrivata la chiamata della Rai: Ciro, insieme a Fabio Balsamo, ha figurato nel cast dello show condotto da Massimo Ranieri. Prima di diventare famoso con The Jackal, però, Ciro aveva una spiccata vena artistica ed ha partecipato anche ad un famosissimo talent show.

Ciro Priello, sapete a quale talent show famoso ha partecipato?

L’attore e comico di The Jackal, Ciro Priello, da bambino aveva una sfrenata passione per la danza. Egli sognava di poter diventare un giorno un ballerino professionista. Prima di scoprire la passione per i vidoe, il napoletano ha studiato danza, canto e recitazione. Ad Elle, Ciro ha raccontato: “Nasco come ballerino professionista di jazz e hip hop con conoscenze anche nella danza classica. Da adolescente la mia grande ambizione non era la recitazione ma la danza, alla quale mi dedicavo anima e corpo. Ce la mettevo tutta, anche se continuavo a ricevere porte in faccia”. Ciro ha partecipato anche ad un famosissimo talent show di Canale 5: “La delusione più cocente è arrivata nel 2004 quando mi sono proposto per Amici” – il talent show condotto da Maria De Filippi allora si chiamava ‘Saranno famosi‘ – “Sono stato preso, salvo poi non passare la selezione per il serale: ci rimasi malissimo”.

Dopo la breve esperienza ad Amici, Ciro Priello ha capito di dover intraprendere altre strade. Nel 2005 ha dato vita alla società di produzione The Jackal, con sede a Napoli, insieme a Francesco Ebbasta, suo amico da sempre, Simone Russo e Alfredo Felco. L’anno successivo, i quattro amici e soci hanno aperto il loro canale YouTube, che ad oggi vanta più di 850mila iscritti. Sul canale hanno cominciato a pubblicare video comici, fino a dar vita ad una loro personale web series di genere fantascientifico, intitolata Lost in Translation e ad approdare al cinema come attori. Di sicuro la serie che ha dato loro maggior successo è stata Gli effetti di Gomorra sulla gente.