Avete mai visto i fratelli di Violante Placido, la famosa attrice? I figli di Michele Placido si somigliano tantissimo tra loro: date un’occhiata.

La famosissima attrice Violante Placido è figlia d’arte. I suoi genitori sono Michele Placido, noto attore e regista, e Simonetta Stefanelli, anche lei attrice. Violante ha esordito nel mondo del cinema nel 1993 al fianco proprio di suo padre nel film ‘Quattro bravi ragazzi’ di Claudio Camarca. Sono tantissimi i film che hanno visto la donna protagonista: la bellissima primogenita di Michele Placido e Simonetta Stefanelli è anche una cantante. Ha pubblicato diversi singoli e cantato anche sul Palco dell’Ariston, al Festival di Sanremo 2014. Accompagnava con la voce i Perturbazione nell’esecuzione de La Donna Cannone. Siamo qui però per svelarvi un particolare sulla vita privata di Violante Placido. Sapete che ha due fratelli minori? Si chiamano Michelangelo e Brenno: la somiglianza è davvero incredibile. Vi parliamo di loro.

Violante Placido, avete mai visto i suoi fratelli? La somiglianza è incredibile

Michele Placido, famoso attore e regista italiano, nell’89 sposava Simonetta Stefanelli: dall’unione tra i due attori sono nati tre figli. Nel ’76 nasceva Violante, nell’89 Michelangelo e nel ’91 Brenno. Quest’ultimo, il più piccolo, è un attore! Ha debuttato al cinema con Romanzo Criminale, nel 2005, e con ‘Il grande sogno’, nel 2009, entrambi film diretti dal padre. Brenno ha ottenuto una grande popolarità interpretando Emanuela Balestrieri in Tutti pazzi per amore, la fiction andata in onda su Rai Uno. E’ anche un modello: è comparso nello sport del profumo di Dolce e Gabbana. Su Michelangelo sappiamo che ha deciso di lavorare dietro e non avanti la macchina da presa: è un assistente di regia e regista della seconda unità. Uno dei film che porta il suo nome è La Scelta. Michelangelo è anche produttore.

Una cosa i due fratelli di Violante hanno in comune: la somiglianza. Entrambi somigliano molto a papà Michele: siete curiosi di vedere una loro foto vicini? E’ davvero impressionante la loro somiglianza:

Violante, Michelangelo e Brenno hanno altri due fratellastri. Papà Michele, dopo la separazione dalla Stefanelli, ha avuto una storia con Virginie Alexandre: dalla loro unione è nato Inigo, nel 1988. Dall’attuale moglie, Federica Vincenti, sposata nel 2012, Placido ha avuto nel 2006 Gabriele.

