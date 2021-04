Canzone Segreta, clamoroso colpo di scena: “Voi siete pazzi”, sorpresa inaspettata per Serena Rossi, che si siede sulla sedia bianca proprio come un ospite.

Una puntata speciale, quella di Canzone Segreta in onda questa sera 9 aprile 2021. Tantissimi gli ospiti in studio che si sono emozionati sulle note della loro canzone del cuore: da Belen Rodriguez a Orietta Berti, da Marco Bocci ad Alessio Boni. Quello che la conduttrice Serena Rossi non si aspettava, però, è che anche per lei, questa sera, qualcuno ha organizzato una meravigliosa sorpresa. Anche Serena si è accomodata sulla famosa poltrona bianca, lasciandosi andare alle emozioni sulle note della sua canzone segreta: Io che amo solo te, cantata dalla meravigliosa Tosca. Un momento davvero emozionante, ecco cosa è accaduto e come ha reagito la conduttrice: non si aspettava assolutamente nulla!

Canzone Segreta, emozione inaspettata per Serena Rossi: anche lei riceve una sorpresa

“Voi siete pazzi!”, esclama Serena Rossi, quando sul palco di Canzone Segreta l’attrice Christiane Filangieri annuncia che la prossima ospite è proprio lei. Proprio così, da conduttrice ad ospite, la napoletana si è seduta sulla poltrona bianca, godendosi la sua meravigliosa sorpresa. In studio per lei tante persone speciali, che hanno voluto regalarle questo momento magico: oltre a Tosca, sono intervenuti i suoi genitori, la sorella Ilaria, gli zii e il compagno Davide. Emozioni a non finire, soprattutto perché, proprio come gli ospiti delle varie puntate, Serena non immaginava assolutamente tutto di questa sorpresa.

“Io non sapevo niente! Adesso so cosa si prova a stare seduti lì…”, continua a ripetere la conduttrice, che chiude questo momento duettando con Tosca con il toccante brano di Mia Martini Almeno tu nell’universo. “Io sono grata, ringrazio tutta la famiglia di Canzone Segreta, sento che mi volete bene con questa cosa che avete organizzato”, esclama Serena, con la voce rotta dall’emozione. E voi, state seguendo questa puntata del programma di Rai Uno?