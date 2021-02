Serena Rossi è una famosissima ed apprezzatissima attrice, ma avete mai visto i suoi genitori? Spunta lo scatto: somiglianza incredibile.

Ci ha fatto compagnia in queste ultime sei settimane, Serena Rossi. Nei panni di Mina Settembre, l’attrice napoletana ci ha regalato delle emozioni davvero incredibili. Ma, d’altra parte, non avevamo alcun tipo di dubbio. Seppure giovanissima, infatti, la compagna di Davide Devenuto decanta di una carriera davvero immensa. Ecco, ma tralasciando questo aspetto, che, da come si può chiaramente intuire, è noto davvero a tutti, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei? In particolare, avete mai visto i suoi genitori? Si, avete ragione: è davvero difficilissimo avere qualche informazione su questo aspetto. A rivelare ogni cosa, però, è stata proprio la diretta interessata. In occasione dell’ultima puntata di Mina Settembre, l’attrice principale ha voluto condividere tutto ciò che capitava dietro le quinte. Lo ha fatto, ad esempio, quando ha mostrato tutti gli ‘errori’ del backstage. E lo rifatto quando ha mostrato i suoi genitori nel giorno in cui le fecero una sorpresa sul set. Volete vederli anche voi?

Avete mai visto i genitori di Serena Rossi: che coppia fantastica!

Chi dice che sul set di un film o di una serie televisiva si debba soltanto lavorare? Beh, assolutamente nessuno, avete ragione! E queste ultime Instagram Stories di Serena Rossi ne danno ampia testimonianza. Come mostrato dalle ultime immagini mostrate dall’attrice napoletana sul suo canale social ufficiale, proprio sul set di Mina Settembre, la protagonista principale della serie televisiva ha ricevuto la magnifica sorpresa dei suoi genitori. Ecco, ma voi li avete mai visti? Sappiamo benissimo che avere qualche informazione in più sulla vita privata e quotidiana dell’attrice è davvero difficilissimo. Eppure, a voler mostrare pubblicamente la sua mamma e il suo papà è stata proprio la diretta interessata. Siete curiosi di vederli anche voi? Guardiamoli insieme.

Eccoli qui. Sono proprio loro i due genitori di Serena Rossi. Insomma, che dire? La coppia è davvero fantastica. E, soprattutto, si vede chiaramente che l’attrice napoletana assomiglia un po’ alla sua mamma e al suo papà. Complimenti!