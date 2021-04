Chi è Gloria Guida, star televisiva degli anni ’70: scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere, dalla biografia alla carriera.

Un nuovo appuntamento con ‘Ciao Darwin-a grande richiesta’ è pronto a far divertire i suoi carissimi telespettatori. Proprio questa sera, Venerdì 9 Aprile, andrà in onda lo ‘scontro’ tra Giovani e Mature. A capeggiare le due fazioni saranno proprio loro: Giovanna Rigato, ex concorrente del Grande Fratello, e la bellissima ed inimitabile Gloria Guida. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Certo, la bellissima Guida è un vero e proprio punto di riferimento degli anni ’70, ma chi è esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? State tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Di seguito, infatti, vi riproporremo tutto quello che occorre sapere su di lei. A partire, quindi, dalla sua biografia. Fino al suo matrimonio, vita privata ed, ovviamente, anche carriera.

Chi è Gloria Guida: età, carriera ed esordio

È uno dei volti cinematografici più conosciuti ed apprezzati dal pubblico italiano, Gloria Guida. Conosciutissima da tutti noi per i suoi ruoli in diverse commedie italiane risalenti agli anni ’70, la bellissima Guida decanta di un successo davvero clamoroso. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? Chi è, quindi? Nata a Merano, il 19 Novembre del 1955, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del cinema davvero giovanissima. Era esattamente il 1974 quando, dopo aver esordito come cantante ed essersi esibita in diverse manifestazioni, la bella Guida prende parte al suo primo film sul grande schermo. Da quel momento, la carriera di Gloria prende letteralmente il volo fino al 1991. È proprio in quest’anno che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che l’attrice decida di ritirarsi a vita privata. E di allontanarsi, quindi, dalle scene. Il suo ritorno sul piccolo schermo, dopo aver preso parte come attrice in diverse fiction televisive di successo, avviene esattamente nel 2018. È soltanto circa tre anni fa, infatti, che la bellissima di Merano ritornerà sul piccolo schermo con un programma tutto suo. Dal titolo ‘Le Ragazze’, Gloria Guida intrattiene il pubblico italiano, suo grandissimo sostenitore ed ammiratore, la Domenica sera con delle storie e puntate davvero incredibili.

Vita privata ed Instagram: sapete proprio tutto?

A questo punto la domanda sorge spontanea: al di là del contesto lavorativo, cosa sappiamo della sfera privata di Gloria Guida? L’attrice di Merano è, quindi, sposata? Assolutamente si! Nel 1979, la bellissima Guida inizia una relazione con Johnny Dorelli, famosissimo ed apprezzatissimo cantante. E, nel 1991, lo sposa. Molto presto, però, il loro amore viene arricchito dall’arrivo di un bambina. Stiamo parlando proprio di Guendalina Dorelli, una splendida ragazza che ha dato la possibilità alla coppia di diventare nonni della piccola Ginevra.

Gloria Guida ha un profilo Instagram? Assolutamente si! Anche qui, com'è giusto che sia, è seguitissima ed amatissima.