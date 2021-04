Leonardo Pieraccioni, risveglio traumatico: cos’è successo

Risveglio traumatico per Leonardo Pieraccioni, l’attore l’ha documentato sui social: di seguito vi spieghiamo cos’è successo

Leonardo Pieraccioni è uno degli attori più amati del panorama artistico italiano. La sua carriera ha inizio insieme a Carlo Conti e Giorgio Panariello, colleghi e amici da una vita. Il successo ottenuto a teatro convince presto Pieraccioni a provare la carta di regista cinematografico. La scelta si rivela azzeccata. Pieraccioni colleziona un successo dopo l’altro: I laureati, Il ciclone, Il pesce innamorato, Il principe e il pirata, Il paradiso all’improvviso e tantissimi altri ancora. Tutte pellicole ancora oggi amatissime che ne fanno di Pieraccioni uno dei migliori in assoluto nel suo mestiere.

Leonardo Pieraccioni, risveglio traumatico: le sue parole

Pieraccioni è anche molto seguito sui social, dove – probabilmente per l’età – è arrivato più tardi rispetto ai suoi colleghi più giovani. L’attore, però, festeggerà presto un milione di seguaci su Instagram. Solo popolare social network pubblica spesso foto e video che ovviamente hanno successo. Questa mattina, ad esempio, ha pubblicato una foto in cui appare abbastanza provato. L’attore e regista ha avuto un risveglio traumatico e sul popolare social network ha scritto: “La mattina bisognerebbe svegliarsi sempre ‘a sentita’ e non ‘a chiamata’, ci sarebbe il 75% di stress in meno“.

L’attore comico dunque boicotta la sveglia e poi aggiunge: “Orari fluidi nelle scuole, appuntamenti solo ‘appena ci si sveglia tutti e due’, felicità, gioia, sogni mai più interrotti sul più bello“. Pieraccioni poi ipotizza anche un futuro da presidente del Consiglio: “Dovessi scendere in politica punterei tutto sul risveglio ‘a sentita’ “. Pieraccioni dimostra di essere come sempre un genio, riuscendo a far sorridere i suoi seguaci anche solo scrivendo un post e non interpretando come al cinema o al teatro. La foto ha raggiunto ovviamente migliaia di like e tra i commenti spuntano anche quelli dei suoi colleghi famosi.