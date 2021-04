Marco Bocci e Emma Marrone sono stati fidanzati, ma adesso in che rapporti sono? Nessuno se lo aspetterebbe

Bocci è uno degli attori più amati della televisione e del cinema italiano. Marco è così amato che, in un’intervista a Grazia, ha raccontato addirittura che le fan lo fermano per strada chiedendo di avere un figlio con lui. La sua popolarità è iniziata grazie alla serie televisiva Romanzo criminale, andata in onda su Sky. In quell’occasione, Bocci recitava la parte del commissario Scialoja. In seguito è divenuto famoso anche per la sua interpretazione in Squadra Antimafia – Palermo oggi accanto a Giulia Michelini. Bocci ha recitato anche al cinema con La bella società, La banda dei tre, Bastardi a mano armata e tante altre pellicole di successo.

Marco Bocci, in che rapporti è rimasto con Emma Marrone

L’attore è sposato con Laura Chiatti. I due si sono fidanzati nel gennaio del 2014 e sono poi convolati a nozze nel luglio dello stesso anno. La coppia ha avuto due figli: Enea, nato il 22 gennaio 2015, e Pablo, nato l’8 luglio 2016. Prima della Chiatti, però, Bocci ha avuto un breve flirt con la cantante Emma Marrone. I due si sono conosciuti durante il serale della dodicesima edizione di Amici. La loro storia d’amore, però, è durata veramente poco. L’anno dopo, infatti, Bocci era già sposato con l’attuale moglie. Ma in che rapporti è rimasto con la Marrone?

Pare che Marco Bocci e Emma Marrone siano rimasti in ottimi rapporti. Nonostante abbiano avuto un flirt abbastanza fugace pare anche che Laura Chiatti non sia assolutamente gelosa della cantante. Sempre secondo indiscrezioni che circolano sul web, sembrerebbe che la Marrone conosca anche i figli di Bocci, che addirittura chiamerebbero la cantante “zia”. Non c’è niente di più bello di quando tra due ex resta un bellissimo rapporto. Marco ed Emma in questo caso ne sono un grosso esempio.