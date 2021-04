Belen Rodriguez, ricordate in quali film ha recitato? Impossibile dimenticare! Ci ha letteralmente spiazzato.

E’ considerata sicuramente una delle showgirl più belle in assoluto, dato che, Belen di avvenenza ne ha da vendere. Arrivata dall’Argentina, dove qui, ha cominciato la sua carriera come modella, si è fatta strada nel nostro Paese, dove ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Belen è stata al timone di diversi programmi ed ospite in numerose trasmissioni. Impossibile non citare, il suo ruolo di conduttrice, insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, a Tu si que vales, dove, affiancata dalla presenza di quattro inimitabili giudici, ci ha fatto divertire e sorridere. Sappiamo, la showgirl ha una carriera alle spalle pienissima, nonostante la sua giovane età, ed ha abbracciato anche l’arte della recitazione: ricordate in quali film ha recitato?

Belen Rodriguez, in quali film ha recitato? Sono numerosi

Belen Rodriguez non smette di sorprendere, è continuamente in azione; nell’ultimo periodo, ha dato vita, insieme a sua sorella Cecilia e suo fratello Jeremias, ad un nuovo progetto, che ha già conquistato tutti. Ha iniziato fin da giovanissima la carriera di modella, per poi arrivare ad intraprendere la strada dello spettacolo. Modella, conduttrice televisiva, showgirl, cantante, Belen è un tripudio di talento. Ma nel suo spazio lavorativo, ha anche abbracciato il mondo della recitazione: ricordate in quali film l’abbiamo vista? Sono numerosi! La bellissima e bravissima showgirl, ha debuttato nel 2010 al cinema, nel cinepanettone Natale in Sudafrica, ha poi recitato in Se sei così ti dico sì, e in Non c’è 2 senza te.

Sempre nel 2011, è stata co-protagonista dell’episodio de Il commissario Montalbano, Il campo del vasaio, e qualche anno più tardi è stata guest star nel primo episodio della decima stagione di Don Matteo. Ricordate le sue brillanti interpretazioni? Belen ci ha letteralmente spiazzato!