Amici 20, non ci saranno: clamorosa assenza nella puntata di questa sera, sabato 10 aprile, del talent show di Maria De Filippi.

Manca pochissimo ad una nuova puntata di Amici 20! Si tratta della quarta puntata del talent show di Canale 5, che, come sempre, nella fase finale va in onda in prima serata. Una puntata che, le anticipazioni lo confermano, sarà ricca di emozioni e colpi di scena: sfide, guanti di sfida e comparate, attraverso le quali gli allievi metteranno in mostra il loro talento. Ci sarà, come sempre, qualcuno che dovrà lasciare definitivamente il programma, anche se, questa sera, l’eliminazione sarà solo una. Ma non è l’unica novità: c’è anche un’assenza che non è passata inosservata. Chi mancherà in studio?

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Amici 20, clamorosa assenza questa sera: Pio e Amedeo non ci saranno, chi li sostituirà

Pronti per una nuova puntata di Amici? Il serale del talent show continua e i giochi si fanno sempre più duri. La gara è davvero accesa, anche perché ora gli allievi sono divisi in squadre, ma ne vincerà solo uno. Anche stasera tante emozioni e tanti ospiti in studio, ma, a differenza delle precedenti puntate, non ci saranno Pio e Amedeo! Come tutti sanno, venerdì 16 aprile partirà il programma del duo comico, Felicissima sera: l’assenza è dovuta agli impegni per l’imminente debutto. Nella prima puntata dello show ci sarà anche Maria De Filippi!

Ma niente paura: a sostituire Pio e Amedeo ci sarà un personaggio altrettanto amato e divertente. Si tratta di Francesca Manzini, la nota imitatrice, che ad Amici è già apparse nella versione Amici Speciali. Un gradito ritorno per i telespettatori di Canale 5, ma non sarà l’unico. Ospite in studio anche un’altra amatissima ex del talent: si tratta di Alessandra Amoroso, vincitrice della edizione del 2009 di Amici. Insomma, una puntata da non perdere assolutamente! Tutti sintonizzati su Canale 5 a partire alle ore 21 e 30 circa. Noi ci saremo, e voi?