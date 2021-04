Tutti i dettagli sull’attore Guido Caprino, nel cast di “Sotto copertura”, stasera su Rai 1: ad esempio, conoscete il suo titolo di studio?

Nel cast della fiction “Sotto copertura”, in onda stasera su Rai 1 troviamo anche lui, Guido Caprino, attore siciliano originario di Taormina. Nato il 3 gennaio del 1974, l’attore è cresciuto in provincia di Messina e dopo aver conseguito il diploma si è trasferito a Milano dove ha iniziato a lavorare come modello. A Roma poi ha intrapreso gli studi di recitazione, diventando un attore di grande successo. Ha partecipato alle più famose serie tv come “Il commissario Manara”, “I Medici”, “Romanzo famigliare”, “L’ultimo padrino”, “Amiche mie”, insomma, la sua è una carriera davvero strepitosa. Molto riservato, Caprino non ha profili social e vive isolato nelle campagne di Taormina. In un’intervista a Donna Moderna aveva dichiarato: “Da attore, penso anzi che sia importante rigenerarsi altrove. Stare in campagna mi fa sognare di più. E, come diceva Shakespeare, gli attori devono sognare”. Ma qual è stato il suo percorso di studi? E riguardo alla sua vita privata?

Guido Caprino, la sua vita privata e il suo percorso di studi

Non è noto se Guido abbia una compagna o meno. Intervistato da IoDonna, aveva dichiarato tempo fa: “L’amore adulto, sano, arriva quando sei centrato in te stesso e trovi una persona altrettanto centrata”. Sempre alla nota rivista aveva raccontato di aver conseguito il diploma di odontotecnico, ma di averlo fatto senza una propensione vera e propria. In effetti, come ha poi dimostrato, la sua strada era quella della recitazione: un percorso nato per puro caso, partecipando ad un laboratorio teatrale organizzato dal cugino. “Ho sentito un clic. Dopo il diploma, comunque, mi sono preso un anno sabbatico. Che sono diventati 23…”, ha raccontato.

