Amici, il pubblico rumoreggia dopo le parole di Stefano De Martino, il giudice reagisce così, e non le manda a dire.

La quarta puntata del Serale di Amici è appena terminata, e come sappiamo, ad essere eliminata è stata Enula, che ha perso al ballottaggio contro Aka7even e Tancredi. Nell’appuntamento di ieri, sabato 10 aprile i colpi di scena non sono mancati. Durante il confronto che vedeva da una parte Serena, per il team di Zerbi-Celentano, e dall’altra, Alessandro, per la squadra di Arisa-Cuccarini, quando è arrivato il momento per i giudici di esprimere la propria scelta, Stefano De Martino ha spiegato i motivi che l’hanno portato a scegliere Alessandro: “Serena, un grande compito ti ha affidato la Celentano, te la sei cavata molto bene, però, quando si esce dal proprio stile, si perde un po’…”, ed ecco arrivare la reazione del pubblico. Ma De Martino ha prontamente reagito: quali sono state le sue parole.

Amici 20, il pubblico rumoreggia dopo il giudizio di Stefano De Martino: lui reagisce così

Come abbiamo appena espresso, quando è arrivato il momento per i giudici, ed in questo caso, per Stefano De Martino, di esprimere la sua scelta per quanto riguarda l’esibizione di Alessandro contro Serena, il giudice ha spiegato i motivi che l’hanno portato a scegliere Alessandro: “La Celentano ti ha affidato un grande compito, Serena, te la sei cavata molto bene, ma quando si esce dal proprio stile, si perde un po’…”. Ma a queste parole, subito è arrivata la reazione del pubblico, che ha rumoreggiato, per manifestare disaccordo al giudizio di De Martino. Stefano, però, ha reagito così: “Ragazzi, sono chiamato a dire quello che penso, non quello che pensate voi, mi spiace. Vi rispetto tantissimo, ma la sedia è una, non c’è spazio per tutti!”.

Questo il commento del conduttore dopo il non consenso del pubblico presente al suo giudizio nei confronti di Serena.