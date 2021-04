Lutto nel mondo dello sport, morto Massimo Cuttitta: aveva 54 anni

Grave lutto nel mondo dello sport e in particolare del rugby, è morto Massimo Cuttitta, ex perno della nazionale italiana

Una brutta notizia travolge il mondo dello sport e in particolare del rugby. È morto Massimo Cuttitta, ex perno della nazionale italiana. Secondo alcune indiscrezioni raccolte sul web, pare che lo sportivo abbia perso la sua partita più importante, quella contro il Covid-19. Un lutto molto doloroso. La Federazione Italiana Rugby ha ricordato il gigante della palla ovale con un breve comunicato di cordoglio: “Tutta la FIR si unisce al dolore della famiglia Cuttitta a seguito della scomparsa di Massimo, simbolo del nostro rugby. I nostri pensieri vanno in particolare al fratello Marcello e a tutte le persone che l’hanno conosciuto e apprezzato: l’ex pilone e Capitano della Nazionale, 70 caps tra il 1990 ed il 2000, si è spento oggi a 54 anni. Ciao Massimo, sempre insieme a noi”.

Morto Massimo Cuttitta, chi era

Massimo Cuttitta è stato una vera e propria icona del rugby italiano. Nato nel 1966, è cresciuto con la passione per il rugby insieme ai fratelli in Sudafrica. Ha vestito nel corso della sua carriera le maglie di L’Aquila, Milan, Calvisano, Bologna, Roma, Alghero, Bologna e Leonessa. Cuttitta ha avuto anche un’esperienza all’estero, a Londra, tra le fila degli Harlequins. Di ruolo pilone, Cuttitta ha totalizzato ben 68 presenze con la nazionale italiana. Nel 1997 con la maglia della nazionale vinse la Coppa Europa. Resterà memorabile anche il successo nel Sei Nazioni del 2000 contro i campioni in carica della Scozia.

⚫ Tutta la #FIR si unisce al dolore della famiglia Cuttitta a seguito della scomparsa di Massimo, simbolo del nostro… Pubblicato da Federazione Italiana Rugby su Domenica 11 aprile 2021

Cuttitta è morto a 54 anni. Le cause della sua scomparsa pare siano riconducibili al Covid-19. L’ex pilone della nazionale italiana di rugby sembrerebbe aver perso la sua personale battaglia contro il temutissimo virus. Il lutto addolora tutto il mondo dello sport e in modo particolare quello del rugby.