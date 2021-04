Enula Bareggi ha già dimenticato Alessandro Cavallo? Sui social spunta un indizio inaspettato sull’ex allieva di Amici

Nel corso della ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, complice anche la convivenza nella casetta, sono nate molte storie d’amore. Quella che ha fatto più sognare è stata sicuramente la relazione amorosa tra Rosa e Deddy. La separazione è stata dolorosissima e soprattutto difficile da digerire per i fan della coppia. Nella scorsa puntata del serale, un’altra coppia ha dovuto dirsi ‘addio’. Enula ha infatti abbandonato la casetta, lasciando da solo Alessandro, con il quale sembrerebbe aver avuto un flirt amoroso. Una volta uscita dalla casetta, però, sui social è spuntato un indizio inaspettato proprio sulla sfera sentimentale dell’ex allieva del talent show.

Amici, è finita tra Enula e Alessandro?

Enula e Alessandro sembravano essere una delle coppie formatesi durante la ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. I due si erano baciati, come mostrato in un daytime del talent show, ma da quel momento non ci sono stati più aggiornamenti sulla coppia. Nella scorsa puntata del serale, i due si sono salutati ed Enula ha detto ad Ale: “Ti voglio bene“, regalandogli anche alcuni fiori che aveva conservato. Una volta uscita dalla casetta, però, è spuntato sui social un indizio riguardo alla sua sfera sentimentale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)



La cantante del talent show condotto da Maria De Filippi, infatti, è apparsa su Instagram con un cane che somiglia molto a quello di Leo Gassmann. I due furono paparazzati insieme dal settimanale Vero e si presume che stiano insieme. Il figlio del famoso attore non ha mai voluto parlare di questa storia, ma nella sua vita sembrava esserci appunto questa donna ‘misteriosa’. Adesso che Enula ha partecipato al talent show di Canale 5 non è più misteriosa e di conseguenza gli occhi sono tutti su di loro. La storia con Alessandro dunque è finita?