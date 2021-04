Bianca Guaccero positiva al Covid-19: l’annuncio a Detto Fatto

La conduttrice Bianca Guaccero è risultata positiva al Covid-19: l’annuncio è arrivato durante la diretta di “Detto Fatto”

Bianca Guaccero oggi era assente nella puntata di Detto Fatto, programma in onda ogni giorno su Rai Due. La conduttrice ha infatti contratto il Covid-19 e l’ha annunciato in diretta televisiva. Al suo posto in studio c’erano Jonathan Kashanian e Carla Gozzi. La Guaccero ha dichiarato che per ora sta bene ed ha solo un po’ di tosse.

La conduttrice di Detto Fatto, Bianca Guaccero, ha contratto il Covid-19. L’annuncio è arrivato proprio in diretta televisiva durante la trasmissione: “Ci tenevo a dirlo in trasmissione, non ho voluto fare grandi annunci. Anche io ho contratto il coronavirus”. La conduttrice del programma televisivo ha poi aggiunto: “Sono a casa, ieri mi sono svegliata con un pochino di febbre e un pochino di tosse. Ho fatto un primo tampone rapido e sono risultata positiva, stasera aspetto il risultato del molecolare. Ma ahimè, purtroppo, c’è una grande percentuale che mi dice che l’ho beccato anche io”. La conduttrice ha poi voluto lanciare un accorato appello: “Non bisogna mai abbassare la guardia, perché io non so veramente come sia potuto succedere”.

Al suo posto in studio c’erano Jonathan Kashanian e Carla Gozzi, come già accaduto in altri momenti quando la conduttrice si è dovuta assentare perché impossibilitata a condurre la trasmissione. I due presenzieranno in veste di conduttori fin quando la Guaccero non si sarà ripresa del tutto. Al momento, infatti, la conduttrice non sembra voglia mantenere le redini del programma e condurlo direttamente da casa. In ogni caso, Detto Fatto è sicuramente in ottime mani. Jonathan e Carla non faranno sentire assolutamente la sua mancanza. Non possiamo che augurare una serena guarigione a Bianca Guaccero!