Elite, quando esce la quarta stagione dell’amatissima serie spagnola? Spunta la data, manca davvero poco.

È una delle serie più amate degli ultimi anni. Una vera e propria rivelazione: il successo ottenuto è internazionale. Parliamo di Elite, la serie spagnola che narra le vicende di un gruppo di studenti di una prestigiosa scuola privata, Las Encinas. Una scuola nella quale accade davvero di tutto: ogni stagione ruota attorno ad un omicidio, di cui si scoprirà il colpevole solo all’ultima puntata. La serie tratta tematiche sociali molto importanti: dal razzismo alle disparità sociali ed economiche, dall’HIV alla sessualità. Finora abbiamo seguito tre stagioni, ma la quarta sta per arrivare! Quando? La data ufficiale è stata annunciata proprio oggi su Instagram. Scopriamola insieme!

Elite, in arrivo la quarta stagione: ecco la data di uscita

“Le lezioni a Las Encinas iniziano il 18 giugno: caldo, eh?“. Questo l’annuncio della pagina social ufficiale di Neflix, che ha fatto letteralmente impazzire i fan di Elite. Proprio così, la quarta stagione della serie sarà disponibile sulla piattaforma proprio a partire dal prossimo giugno, per la precisione venerdì 18. Nel video dell’annuncio, i protagonisti del quarto capitolo della serie: tanti volti veterani, ma non mancano le new entry. La clip è stata postata anche dalla pagina ufficiale di Elite, date un’occhiata:

Eh si, il video aumenta solo il desiderio di scoprire le nuove vicende degli studenti. Come già annunciato, qualche grande protagonista non ci sarà, come la bellissima Carla, interpretate da Ester Exposito. Ma ci saranno new entry, ben quattro nuovi personaggi: un nuovo ragazzo si intrometterà tra Omar e Ander, mentre una nuova studentessa sarà contesa da Guzman e Samuel. Oltre ai quattro sopra citati, ritroveremo Cayetana e Rebeca.

Insomma, tantissime novità in arrivo ad Elite: quanti episodi ci aspettano? Ben otto nuove puntate nella quarta stagione. Non ci resta che fare il conto alla rovescia: il 18 giugno è più vicino di quanto sembri. E voi, seguirete Elite 4? Avete tempo di recuperare le precedenti stagioni!