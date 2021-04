Si riapre il caso sulla scomparsa di Mauro Romano, avvenuta nel 1977: una foto apparsa su Oggi potrebbe rappresentare una speranza.

Aveva solo sei anni Mauro Romano quando sparì senza lasciare traccia in quel lontano giugno del 1977 in Salento. Sono passati 44 anni e la famiglia non si è mai data pace. Tempo fa però una piccola luce di speranza ha raggiunto Bianca, la mamma di Mauro: in una foto di un evento pubblicata dal settimanale Oggi si vede uno sceicco che potrebbe essere proprio il bambino scomparso tanto tempo fa. E’ stato il dettaglio di una cicatrice sulla mano dell’arabo a richiamare l’attenzione: per i familiari dello scomparso, quel segno sulla pelle sarebbe identico a quello che aveva il bimbo prima di sparire nel nulla. Il piccolo si era ferito accidentalmente scottandosi con il ferro da stiro.

Mauro Romano, si riaccende la speranza per la famiglia: è lui il potente uomo arabo?

La bruciatura sulla mano non sarebbe l’unico particolare ad accomunare lo sceicco e Mauro Romano. Mohammed Al Habtoor, questo il nome dell’uomo, avrebbe anche la stessa età che oggi dovrebbe avere Mauro. Inoltre, entrambi hanno una cicatrice sul sopracciglio sinistro. Per la signora Romano, è lui, non ci sono dubbi. In tutti questi anni sono state fatte le ipotesi più disparate per cercare di capire cosa sia successo al piccolo. Ultimamente però l’ipotesi di un rapimento su commissione sta prendendo sempre più corpo: il bambino sarebbe stato portato in medio oriente e già in passato è stata fatta richiesta più volte di effettuare esami del sangue per fugare ogni dubbio, ma finora non c’è stata una risposta positiva. Ma chi potrebbe aver contribuito a portare a termine il rapimento? E’ quanto si potrebbe scoprire con la riapertura del processo: da tempo ci sono diversi sospettati alcuni personaggi che da anni sono sospettati di aver avuto un ruolo nella vicenda. Per ora Vittorio Romanelli, ex barbiere di Racale, vicino di casa della famiglia Romano, potrebbe essere imputato per sequestro di persona.

Continueremo a seguire gli sviluppi della vicenda nella speranza che possa giungere la più presto la verità.