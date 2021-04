Ha stupito tutti durante la messa domenicale: don Riccardo Ceccobelli ha annunciato di essersi innamorato e di voler lasciare la tonaca.

Ha lasciato di stucco i fedeli l’annuncio di don Riccardo Ceccobelli, arrivato improvvisamente proprio durante la messa della domenica. Dopo l’impatto iniziale, i suoi parrocchiani però hanno mostrato comprensione: “All’amore non si comanda”, dicono. Luogo della vicenda, Massa Martana, provincia di Perugia. Il prete quarantaduenne ha comunicato la notizia mentre celebrava la messa. Secondo quanto riporta La Nazione, l’uomo ha rivelato di essersi innamorato e di aver richiesto lo stato laicale. Ma chi è don Riccardo Ceccobelli, protagonista della singolare vicenda?

Don Riccardo, come lo descrivono i parrocchiani

Originario di Todi, don Riccardo era prete dal 18 marzo del 2012. “Una persona intelligente, uno che arriva al cuore”, dice di lui la titolare di uno dei bar più conosciuti del paese. “Un uomo esuberante, sempre pronto a rimboccarsi le maniche e dall’entusiasmo fattivo”, lo descrive qualcun altro. Lascia quindi il suo ruolo all’interno della comunità parrocchiale dopo sei anni: “Amo e rispetto la Chiesa. Non posso non continuare ad essere coerente, trasparente e corretto con essa come finora sono sempre stato”, ha detto Ceccobelli che vuole provare a vivere la sua storia d’amore. Per lui molta comprensione anche da parte di altre personalità ecclesiastiche. “A voi, carissimi fratelli e sorelle, rivolgo questo appello: non abbiamo il diritto di commentare quanto don Riccardo ha deciso, ma piuttosto il dovere di non fargli mancare l’abbraccio della preghiera”, ha detto il vescovo della diocesi di Orvieto-Todi, Gualtiero Sigismondi. Ora Ceccobelli verrà sospeso in via cautelare dalla guida dell’Unità pastorale di San Felice a Massa Martana, pertanto la gestione della parrocchia passa ai frati del Terzo ordine regolare di San Francesco d’Assisi.

Una vicenda dalle mille implicazioni, che certamente non lascia indifferenti. Una storia sulla quale qualunque parola potrebbe risultare di troppo, ma su cui è difficile non porsi domande, siete d’accordo?