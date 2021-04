Denise Pipitone, spunta una nuova foto: la somiglianza è incredibile

Spunta una nuova foto di una bambina in un campo nomadi, la somiglianza con Denise Pipitone è incredibile: la segnalazione a Mattino 5

Dopo diciassette anni si riapre il caso sulla scomparsa di Denise Pipitone. La piccola Denise sparì la mattina del 1° settembre 2004 a Mazzara del Vallo, in provincia di Trapani. La bambina si trovava nei pressi dell’abitazione della nonna materna quando si persero le sue tracce. La bambina fu vista l’ultima volta intorno alle 11:45 da una zia sul marciapiede della strada. In seguito ci fu un altro avvistamento, nell’ottobre dello stesso anno, davanti ad un istituto bancario in compagnia di alcune persone rom. Una guardia giurata riuscì a trattenere per poco il gruppo e a filmare la bambina. Nel filmato, la piccola viene chiamata “Danas” e la si sente chiedere ad una donna: “Dove mi porti?“. Dopo diciassette anni, un’infermiera russa ha segnalato alla trasmissione Chi l’ha visto una ragazza abbastanza somigliante a Denise che cercava la propria famiglia in una trasmissione russa. Il DNA ha però mostrato che non si tratta della piccola scomparsa a Mazzara del Vallo.

Denise Pipitone, spunta una nuova foto: la somiglianza

La somiglianza tra Denise Pipitone e Olesya Rostova, ragazza russa ventunenne alla ricerca della propria famiglia, ha fatto riaprire il caso sulla scomparsa della piccola Denise, avvenuta a Mazzara del Vallo il 1° settembre 2004. Oggi, nel corso della puntata di Mattino 5, la conduttrice Federica Panicucci ha mostrato un’altra segnalazione apparsa su Twitter. Sul popolare social network, infatti, sarebbe stata pubblicata la foto di una bambina di un campo rom, che sembrerebbe abbastanza somigliante alla piccola Denise.

#DenisePipitone, 17 anni di segreti e misteri ma ancora tanta speranza di ritrovarla#Mattino5 pic.twitter.com/tg1Ox0f6P4 — Mattino5 (@mattino5) April 13, 2021