Arriva dalla Rai ed è pronto a sbarcare a Mediaset, nella scuola più famosa d’Italia, quella di Amici di Maria de Filippi: il pubblico è già in delirio! Ecco la notizia.

Amici 20 sta avendo un successo davvero enorme. Il famoso talent show condotto da Maria de Filippi va in onda, come daytime, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Il serale invece è in programma ogni sabato sera, in prima serata, su Canale 5. Nelle puntate di tutti i giorni i telespettatori assistono alle preparazioni per la serata di sabato: c’è una sorpresa incredibile! Tv Blog fa sapere che proprio in questa settimana arriverà lui, un famosissimo ballerino, che giudicherà una gara di ballo tra i ragazzi, allievi della scuola. Di chi si tratta? Vi sveliamo cosa ha appena rivelato il portale di Tv Blog.

Leggi anche Amici 20, interviene Carolyn Smith: il commento sulla sfida tra Martina e Serena

Da Rai a Mediaset, sbarca ad Amici di Maria De Filippi: pubblico in delirio

Il pubblico è già in delirio: Tv Blog fa sapere che nel daytime di Amici di Maria de Filippi ci sarà una gara di ballo tra i ragazzi del talent show. Chi ci sarà a giudicarli? Proprio lui, Raimondo Todaro! Il noto ballerino sarà ospite speciale di una puntata del day time pomeridiano di Canale 5, che va in onda subito dopo Uomini e Donne. E dunque, dalla Rai con Ballando con le Stelle a Mediaset per Amici il passo è breve! A rendere pubblica la notizia è il portale di Tv Blog

Ricordiamo a tutti che il talent show di Maria de Filippi risulta essere piuttosto familiare al ballerino: Raimondo Todaro è stato il marito di Francesca Tocca, la professionista del corpo di ballo del talent. Dalla loro unione è nata anche una bambina: i rapporti tra Raimondo e Francesca oggi sono tranquilli, nonostante la causa scatenante della rottura potrebbe esser stato Valentin, ex allievo della scuola di Amici.

Segui anche il nostro canale ufficiale Instagram per essere sempre aggiornato –>> clicca qui