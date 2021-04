Amici 20, clamoroso colpo di scena: il comunicato inaspettato per Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, professori nel talent show.

La ventesima edizione di Amici è entrata ormai nel vivo. Come sempre, la fase finale del talent show di Maria De Filippi si svolge nelle puntate in prima serata, in onda ogni sabato sera. E in ogni puntata i concorrenti mettono in mostra il proprio talento, tra sfide, comparate e guanti di sfida. E proprio per quanto riguarda i guanti di sfida della prossima puntata, c’è una clamorosa novità: per la prima volta in questa edizione, i destinatari di un guanto di sfida sono stati due professori! Proprio così, la comunicazione è arrivata a sorpresa a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e a lanciare la sfida è stata la coppia Lorella Cuccarini – Arisa. Scopriamo cosa è successo e come hanno reagito i due prof.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Amici 20, clamoroso colpo di scena: il guanto di sfida per Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Colpo di scena nella scuola di Amici. Dopo i tanti guanti di sfida lanciati dai prof per i vari allievi, arriva un comunicato inaspettato. Per la prossima puntata, Lorella Cuccarini e Arisa hanno deciso di “sfidare” i colleghi insegnati Rudy ed Alessandra. Nel messaggio fatto recapitare ai due prof, si legge: ” È giusto che i prof dimostrino con l’esempio ai ragazzi che nella vita, come nel lavoro, gli esami non finiscono mai ed è sempre giusto anche dopo anni mettersi in gioco e accettare giudizi”. In cosa consiste il guanto di sfida? Il brano da interpretare è Mi Vendo di Renato Zero, sul quale i prof dovranno ballare e cantare. Un momento, secondo Lorella e Arisa, inaspettato per il pubblico e di gran spettacolo.

Come hanno reagito i prof? Alessandra Celentano non ha alcuna intenzione di accettare: “Non ci penso proprio, non ha senso. Ci sono i ragazzi, i ragazzi sono protagonisti. Non vedo perché dobbiamo metterci a fare sta cosa!”. Rudy però ha un’altra idea: quella di accettare, ma fare qualcosa “a modo loro”. Il prof non anticipa nulla, ma consiglia alla sua collega di fidarsi: “Mi assumo la responsabilità, fidati di me!”. Cosa decideranno di fare?