Dayane Mello, clamorosa indiscrezione: è tornata con il suo ex fidanzato?

Clamorosa indiscrezione su Dayane Mello: l’ex finalista del GF VIP sarebbe tornata con il suo ex fidanzato

Dayane Mello è stata una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana è arrivata in finale, classificandosi al quarto posto. Per molti però è stata la vincitrice morale del reality show di Canale 5. Durante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, Dayane è stata travolta anche da un tragico lutto. Il fratello Lucas è morto nel suo paese in seguito ad un incidente stradale. Nella casa, però, la brasiliana è stata anche una regina di cuori. Oltre a provare una forte attrazione per Francesco Oppini, Dayane ha stretto un’amicizia speciale con Rosalinda Cannavò. Per molti si trattava d’amore, ma l’attrice ha sempre smentito.

Dayane Mello è tornata con il suo ex fidanzato?

La vita sentimentale di Dayane Mello è stata abbastanza movimentata negli ultimi anni. Dopo la fine della storia d’amore con Stefano Sala, con il quale ha avuto una figlia, Sofia, la modella brasiliana ha avuto vari flirt fugaci. Tra questi ricordiamo sicuramente la liason con Stefano Bettarini durante l’esperienza all’Isola dei Famosi e soprattutto il flirt con Mario Balotelli. La Mello ha parlato della sua storia d’amore con il calciatore del Monza anche durante la sua esperienza al GF VIP. Nella casa, infatti, era presente il fratello di Mario, Enock.

Secondo il settimanale Chi, all’interno della rubrica Chicce di gossip, Dayane sarebbe tornare con il suo ex fidanzato Mario Balotelli. Secondo il settimanale, il calciatore questa volta sembrerebbe avere intenzioni serie con la modella brasiliana. La notizia ovviamente resta un’indiscrezione – anche se la fonte è abbastanza autorevole – e come tale deve essere presa con le pinze. Noi ovviamente ci auguriamo che Dayane, dopo il grave lutto subito, abbia ritrovato il sorriso accanto al calciatore del Monza.