L’opinionista de L’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini, ripresa in un momento ‘imbarazzante’: cosa stava facendo

Elettra Lamborghini è una delle opinioniste de L’Isola dei Famosi, reality show condotto da Ilary Blasi in onda il lunedì e il giovedì in prima serata su Canale 5. La cantante ha saltato le prime puntate perchè era risultata positiva al Covid-19 e di conseguenza in isolamento domiciliare. Già da qualche puntata, però, la Lamborghini è una presenza fissa nello studio. Le sue opinioni appaiono sempre abbastanza pungenti, così come quelle dei suoi colleghi, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Ieri, l’opinionista è stata ripresa in un momento un po’ ‘imbarazzante’. Di seguito vi spieghiamo cos’è successo.

Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini ripresa in un momento ‘imbarazzante’

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, reality show che, dopo un anno sabbatico, è tornato in onda su Canale 5 e sta avendo successo con Ilary Blasi alla conduzione. Durante la puntata, l’opinionista Elettra Lamborghini è stata ripresa in un momento un po’ imbarazzante. L’episodio non è avvenuto in diretta. La cantante è stata ripresa dalla sua agente mentre il programma era in pubblicità. E cosa fa la Lamborghini durante la pubblicità? Mangia. La rampolla della ricca famiglia è stata ripresa proprio mentre mangia.

Un momento sicuramente ‘imbarazzante’, anche se, non trattandosi della diretta, la Lamborghini non sentiva gli occhi addosso del pubblico. La cantante infatti, con nonchalance, ha continuato a mangiare, ma, una volta rientrata in onda, è apparsa impeccabile come sempre.

Fino ad adesso, la Lamborghini è sicuramente promossa nel suo ruolo di opinionista. La cantante è sempre attenta e – come abbiamo già detto – le sue opinioni sono sempre abbastanza pungenti. Trattandosi di una star, inoltre, la Lamborghini è sicuramente un valore aggiunto per il reality show di Canale 5.