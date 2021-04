Marcelo Burlon indossa la maglia del Napoli da lui disegnata: la nuova divisa è già sold out e sarà in campo contro l’Inter.

Il grande giorno è arrivato: oggi, venerdì 16 aprile 2021, è disponibile online la linea Marcelo Burlon County of Milan x SSC Napoli. Dalla collaborazione esclusiva tra il noto brand e la Kappa è nata la nuova divisa ufficiale della SSC Napoli, che unisce moda e sport. Divisa che sarà indossata per la prima volta nella gara casalinga dei partenopei contro l’Inter, domenica 18 aprile, allo stadio Diego Armando Maradona. Un’occasione unica per ammirare la nuova collezione, composta da kit di calcio, palloni, zaini e streetwear. Una collezione che ha fatto impazzire i tifosi, che in poche ore hanno reso sold out diversi articoli della linea. E, nelle sue stories Instagram, Marcelo Burlon ha indossato proprio la nuova maglia del Napoli. Curiosi di vederla? Ve la mostriamo subito.

Marcelo Burlon sui social con la maglia del Napoli da lui disegnata: sarà indossata dalla squadra nella gara con l’Inter

Tutti pazzi per la nuova divisa del Napoli. Si tratta della sesta maglia della squadra partenopea, disegnata da Marcelo Burlon. Maglia sulla quale appare l’iconica stampa “wings”, tipica della t-shirt del famoso brand. E i tifosi hanno accolto con grande entusiasmo la nuova collezione, che è una dedica d’amore da parte di Burlon per la città di Napoli. In pochissime ore i tifosi hanno invaso il sito, diversi articoli della linea sono già sold out, tra cui proprio le due maglie gara. Eccola indossata proprio da Marcelo Burlon nelle sue stories di Instagram:

Anche la versione in giallo, quella “Goalkeeper” dei portieri, è andata sold out nel pomeriggio. Per ammirare la nuova divisa nella sua interezza, basterà attendere solo qualche giorno. Come annunciato dal sito ufficiale dal Napoli, la squadra indosserà la divisa nella gara casalinga contro l’Inter, che si terrà il 18 aprile 2021 alle ore 20 e 45.