Una coppia famosissima si è lasciata, salta il matrimonio: “Meglio da amici”

Una famosissima coppia del mondo dello spettacolo si è lasciata, salta anche il matrimonio: “Meglio da amici”, di chi si tratta

L’annuncio arrivato da poche ore ha sconvolto il mondo dello spettacolo: una famosissima coppia ha deciso di dirsi addio, facendo saltare anche il matrimonio. “Funzioniamo meglio da amici“, hanno dichiarato. I fan sono molto tristi per questa notizia. Molti attendevano da tempo le nozze. Peccato però che non arriveranno mai all’altare.

Famosissima coppia si dice addio: matrimonio saltato

Dopo due anni di fidanzamento ufficiale, anche se la loro relazione pare sia iniziata nel 2017, Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno deciso di separarsi. La coppia, in una nota inviata a Today, programma mattutino in onda su NBC, ha dichiarato: “Ci siamo resi conto che funzioniamo meglio da amici e intendiamo rimanere tali. Continueremo a a lavorare assieme, a sostenerci reciprocamente nei nostri progetti comuni”. I due sembravano una coppia quasi perfetta, tanto che, nel marzo del 2019, Alex Rodrgieuz aveva chiesto la mano alla sua compagna alle Bahamas. Peccato che il matrimonio non sia mai arrivato, forse anche per l’avvento della pandemia di Covid-19. Le nozze purtroppo non ci saranno più. Alex e Jennifer hanno deciso di dirsi addio.

Jennifer Lopez, tra le pop star più amate al mondo, si è sposata ben tre volte: la prima con il cameriere cubano Ojani Noa, con il quale ha divorziato nel 1998; la seconda con il ballerino Cris Judd, da cui divorzia ufficialmente nel giugno 2003; la terza con il cantante Marc Anthony, dal quale si separa nel luglio 2011 e divorzia ufficialmente nel giugno 2014. Intorno al 2017 ha iniziato una relazione con l’ex sportivo Alexander Rodriguez. La loro storia sembrava procedere a gonfie vele e nel marzo 2019 era arrivata anche la proposta di matrimonio. A quanto pare, però, qualcosa deve essere andato storto: “Meglio restare amici“, ha dichiarato la coppia alla NBC.