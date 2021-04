Deddy incanta nella puntata odierna di Amici con Modugno: sapete perchè sa cantare in napoletano? C’è un motivo preciso

Questa sera è andata in onda la quinta puntata del serale del talent show Amici di Maria De Filippi. Anche quest’anno, il talent si conferma essere una delle punte di diamante della rete del Biscione. Maria De Filippi vince negli ascolti, confermandosi anche dopo vent’anni. Un successo incredibile, un tripudio di arte e ovviamente una fucina di talenti. Nella puntata andata in onda stasera, ad esempio, ha colpito molto l’esibizione di Deddy, cantante della squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Amici, Deddy incanta con Modugno in napoletano: il suo segreto

Nella puntata odierna del talent show di Amici, il coach Rudy Zerbi ha lanciato un guanto di sfida. Il professore ha opposto Deddy e Raffaele su un brano di Modugno. Il cantante di Arisa ha scelto Pasqualino Maraja, mentre Deddy ha scelto Tu si na cosa grande. Il punto è andato al cantante di Zerbi, che ha veramente incantato con il brano di Modugno. L’artista, tra l’altro, ha cantato veramente bene in napoletano, come sottolineato anche dagli utenti sui social.

Com’è riuscito Deddy a cantare così bene in napoletano? Non possiamo di certo dimenticare che il cantante è fidanzato con Rosa Di Grazia, ex allieva del talent show, nata proprio nel capoluogo campano. Rosa avrà sicuramente insegnato qualche termine al suo fidanzato, oltre che la dizione. Il cantante inoltre, sentendola parlare in tutti questi mesi, avrà sicuramente incamerato qualcosa. La vicinanza con Rosa è stata dunque fondamentale per portare a casa il punto. L’interpretazione di Tu si na cosa grande è stata veramente impeccabile. Sicuramente anche Rosa sarà fiera del suo fidanzato.