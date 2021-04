Domenica In, tutti gli ospiti del 18 aprile: ci sarà anche l’amatissima attrice, le anticipazioni della prossima puntata.

Tutto pronto per una nuova puntata di Domenica In. Come ogni domenica, domani 18 aprile 2021 Mara Venier è pronta a tenere compagnia al pubblico con il suo programma di Rai Uno, uno dei più seguiti della nostra tv. E, come sempre, la trasmissione si aprirà con un’ampia pagina di attualità, con la consueta parentesi sulla pandemia e la situazione sanitaria in Italia. Successivamente, si passerà all’intrattenimento, con tanti ospiti del mondo della musica e della tv. Curiosi di scoprire chi ci sarà nello studio dalla Zia Mara? Ecco le anticipazioni fornite da TV Blog.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Domenica In, tutti gli ospiti del 18 aprile: in studio con Mara Venier anche un’amatissima attrice

Domani, domenica 17 aprile 2021, andrà in onda una nuova ricchissima puntata di Domenica In. Tantissimi gli ospiti che interverranno nella trasmissione di Mara Venier. Nello spazio dedicato agli aggiornamenti sul Covid, ci saranno il direttore sanitario dello Spallanzani, il Professor Francesco Vaia, e, in collegamento, il Professor Matteo Bassetti. Sempre nella parentesi dedicata alla pandemia, ci saranno in collegamento Alessandro Sallusti, direttore del Giornale di Milano, la cantante Donatella Rettore e l’assessore alla salute della Lombardia Letizia Moratti.

Ma non è finita qui: in studio da Maria Venier arriverà un’amatissima Attrice, Sabrina Ferilli, reduce dal successo della serie di Canale 5 Svegliati amore mio. Per quanto riguarda il mondo della musica ci saranno i Coma Cose, tra i Big dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, e i Ricchi e Poveri, uno dei gruppi più amati di sempre.

Insomma, sarà una diretta tutta da seguire! Come sempre, si partirà alle ore 14.00 su Rai Uno. Noi non vediamo l’ora, e voi? Ricordiamo che, da domenica 1 marzo, Domenica In si scontra con Domenica Live, che è tornato alle origini: la trasmissione della D’Urso, infatti, va in onda in diretta per quattro ore, dalle ore 15 circa fino alle 18 e 45.