Serena Marchese è un’attuale ballerina di Amici, ma avete mai visto questo scatto inedito? Così è davvero irriconoscibile: che look!

La stiamo vedendo in queste ultime settimane nella scuola di Amici. Entrata nel talent di Maria De Filippi perché fortemente voluta da Alessandra Celentano, la giovanissima ballerina ha saputo conquistare l’attenzione di tutti in un vero e proprio batter baleno. Sarà per il suo enorme talento e per la sua immensa duttilità, fatto sta che Serena Marchese è una delle ballerine più incredibili di questa ventesima edizione del programma.

Nel corso di questa edizione del talent, abbiamo visto Serena Marchese con lunghi capelli castani e super ricci. Ebbene, ma se vi dicessimo che su Instagram è spuntato un vero e proprio scatto inedito? Avete letto proprio bene: in attesa di scoprire cosa succederà nel corso di questa quinta puntata e chi vincerà questa ventesima edizione, abbiamo spulciato il suo profilo Instagram ed abbiamo rintracciato una foto del tutto “clamorosa”. Volete vederla anche voi? Vi accontentiamo immediatamente!

Serena Marchese, lo scatto inedito: mai vista così prima d’ora, da non credere!

Abbiamo dato uno sguardo approfondito al profilo Instagram di Serena Marchese, come dicevamo precedentemente. Ed abbiamo scoperto un scatto del tutto inedito. Attualmente nella scuola di Amici con lunghi capelli castani e ricci, sembrerebbe che, nel suo passato, la bellissima ballerina abbia deciso di “stravolgere” leggermente il suo look. In questa foto che abbiamo trovato, infatti, la Marchese non si mostra affatto com’è oggi, bensì con un colore completamente diverso di capelli.

Diteci la verità: chi di voi, soprattutto da giovane, non ha deciso di “stravolgere” la propria immagine, cambiando il colore dei propri capelli? Senza alcun dubbio, tutti! Ecco, l’ha fatto anche la giovanissima Serena Marchese. E questo scatto inedito ce ne da ampia testimonianza. Di che cosa parliamo esattamente?

Così non l’avete mai vista prima d’ora, vero? Nemmeno noi! Eppure, una cosa c’è da ammetterlo: che sia castana o che sia un po’ più chiara, nulla cambia! Così come adesso, anche con questo colore di capelli la ballerina di Amici è davvero splendida. Siete d’accordo?