I Sansoni, chi sono Fabrizio e Federico: età, carriera e curiosità sulle star del web, ospiti ad Avanti un altro pure di sera.

Si chiamano Fabrizio e Federico Sansone, ma tutti li conoscono come i Sansoni. Si, perché le due star de web oltre ad essere colleghi, sono anche fratelli, nati nel 1992 e 1994. Questa sera, domenica 18 aprile 2021, li vedremo in tv ad Avanti un altro pure di sera: il duo capitanerà una delle due squadre che si sfideranno nel quiz di Paolo Bonolis; l’altra sarà guidata da Stefania Orlando. In attesa di scoprire cosa accadrà, scopriamo qualcosa di più sui fratelli Sansone, che, come si legge sulla biografia pubblicata su isansoni.it, hanno dato il via alla loro carriera con dei semplici video “fatti in casa”.

Fabrizio e Federico Sansone sono I Sansoni, fratelli e colleghi

Fabrizio e Federico Sansone sono i Sansoni, fratelli nella vita e nel lavoro. Una carriera partita nel 2015 e in continua ascesa: da Youtube a Facebook, da Instagram a Tik Tok. Ma il duo è apparso più volte anche in tv: nel 2018 a Paperissima Sprint, nel 2019 a Ciao Darwin, dove hanno condotto la rubrica Top 5, con i momenti migliori di ogni puntata; sempre nel 2019 si sono esibiti alla finale di Castrocaro su Rai Due. “Ci piace totalizzare tutte quelle interazioni quando stimoliamo il pubblico a pensare e riflettere sulle sfumature della nostra società. Abbiamo le idee chiare”, scrivono nella loro biografia. Dove esprimono anche un desiderio: “Ci piacerebbe diventare attori e registi professionisti”. Non solo il web, quindi, dove sono ormai una realtà: i due fratelli hanno tutta la voglia di sperimentare nuovi mondi, con tanta energia, ambizione e passione.

Se volete vedere Fabrizio e Federico all’opera, non perdetevi la puntata di Avanti un altro di questa sera, domenica 18 aprile 2021, a partire dalle ore 20 e 45. Le risate sono assicurate!