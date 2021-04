Isola dei Famosi, clamorosa novità: in arrivo una nuova “playa”, cosa accadrà lì? Le anticipazioni della puntata di questa sera.

Manca pochissimo ad una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Questa sera, lunedì 19 aprile 2021, andrà in onda un nuovo appuntamento con la trasmissione condotta da Ilary Blasi. Si tornerà in diretta dopo la differita di giovedì sera e gli argomenti da trattare sono davvero tantissimi: le discussioni sono state davvero tantissimi, fino a poche ore prima della puntata. Ma tra scontri, prove leader ed eliminazioni, questa sera sarà inaugurata un’altra playa! Proprio così: cosa accadrà nella nuova spiaggia? Vi sveliamo tutto.

Isola dei Famosi, clamorosa novità: in arrivo Playa Imboscada, chi ci abiterà?

Ora che Myrea Stabile e Vera Gemma sono approdate su Playa Reunion col resto dei naufraghi, cosa ne sarà di Playa Esperanza? Sarà chiusa, ma attenzione: al suo posto sarà inaugurata una nuova spiaggia. Si tratta di Playa Imboscada, un angolo dell’isola che non è stato mai mostrato e che rappresenterà l’ultima “spiaggia” in tutti i sensi per i concorrenti, per rimanere in gioco. Non è l’unica novità che scopriremo questa sera: il pubblico da casa, oltre a votare chi eliminare al televoto, avrà un altro importante ruolo. Attraverso il canale Instagram ufficiale dell’Isola, i telespettatori potranno scegliere chi tra i naufraghi dovrà fare le nomination palesi, e, quindi, davanti a tutto il gruppo. Una novità interessante, che metterà il pubblico ancora più al centro delle dinamiche isolane!

Ricordiamo che il pubblico ha anche il compito di decidere il verdetto del televoto, che questa volta chiede chi vuoi eliminare: le due naufraghe a rischio sono Beatrice Marchetti e Fariba Tehrani, mamma della giovane influencer Giulia Salemi. Chi sarà la più votata tra le due? Per scoprire tutte le ultime novità dall’Honduras, non ci resta che sintonizzarci su Canale 5, alle ore 21 e 45 circa. Noi non vediamo l’ora, e voi?