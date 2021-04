Isola dei Famosi, indiscrezione shock: c’entra Elisa Isoardi

Isola dei Famosi, colpo di scena shock: c’entra Elisa Isoardi; ecco cosa potrebbe accadere alla concorrente.

Due brutte notizie, quelle comunicate da Ilary Blasi all’inizio della scorsa puntata dell‘Isola dei Famosi. Due tra i concorrenti più amati di questa edizione hanno dovuto lasciare il gioco per motivi di salute. Si tratta di Brando Giorgi ed Elisa Isoardi: il primo ha dovuto raggiungere l’Italia e sottoporsi ad un intervento in seguito al distacco della retina. La Isoardi, invece, non è riuscita a restare in gioco dopo un infortunio all’occhio, avvenuto mentre accendeva il fuoco. Nelle ultime ore, però, è trapelata un’indiscrezione che potrebbe cambiare il destino sull’isola della conduttrice. Ecco di cosa si tratta.

Isola dei Famosi, colpo di scena shock: Elisa Isoardi tornerà in gioco?

Elisa Isoardi potrebbe tornare all’Isola dei Famosi? Come sappiamo, la conduttrice ha dovuto ritirarsi dal gioco a causa di un incidente all’occhio: nel corso dell’ultima puntata del reality, Elisa non riusciva neanche a restare per qualche minuto al sole. Qualcosa però potrebbe cambiare. Secondo Blog Tivvù, non si esclude la possibilità che la conduttrice torni in gara. A differenza di Brando Giorgi, che rientrato in Italia ha aggiornato i fan sulle sue condizioni, attraverso i social, della Isoardi non vi è alcuna traccia. Che la conduttrice sia in “standby” in Honduras in attesa di scoprire se riuscirà a rientrare in gioco? Al momento, specifichiamo, che non ci sono notizie ufficiali e che quella di un possibile ritorno in gara di Elisa è soltanto un’indiscrezione.

La cosa certa è che per il pubblico di Canale 5 sarebbe davvero una splendida notizia: la conduttrice si è mostrata fin da subito una della naufraghe di spicco di questa edizione. E, soprattutto negli ultimi giorni, in compagnia di Myrea e Vera, ha catturato l’attenzione dei telespettatori. Non ci resta che attendere le prossime puntate del reality show per scoprire cosa accadrà. E a voi piacerebbe rivedere Elisa sull’isola?