Isola dei Famosi, è caos: Valentina contro Fariba, volano parole grosse

Caos nella puntata odierna de L’Isola dei Famosi, Valentina contro Fariba: volano parole grosse nella Palapa

Questa sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Il reality show sta andando in onda due volte a settimana, il lunedì e il giovedì. Nella puntata di stasera, c’è stato un duro scontro tra Valentina Persia e Fariba Tehrani. I toni sono stati molto accesi in Palapa e sono volate addirittura parole grosse.

Isola dei Famosi, scontro tra Valentina e Fariba

Nella puntata odierna de L’Isola dei Famosi, c’è stato un duro scontro tra Valentina Persia e Fariba Tehrani. La mamma di Giulia Salemi è stata accusata di fare la ‘spia’. La donna avrebbe infatti rilevato a Miryea Stabile che Valentina, insieme a Gilles e Andrea, le avrebbero dato della ‘stupida’. Valentina si è subito giustificata, dicendo: “Io ho detto che sei una ragazza leggera, che porta una risata“. La Persia ha dunque smentito le dichiarazioni riportate da Fariba alla ‘povera’ Miryea. La naufraga ha inoltre messo in guardia Miryea, dicendole: “Stai attenta a chi ti accompagni, perché io le cose che devo dire, le dico in faccia”.

Valentina si è poi scagliata contro Fariba, dichiarando: “Non vedo l’ora che esca proprio per questo motivo. È negativa“. La Persia ha addirittura avanzato una richiesta alla produzione, chiedendo di mettere lei da una parte e Fariba da tutt’altra. La comica ha infatti dichiarato di non voler vedere più la Tehrani una volta terminata l’esperienza in Honduras. La Persia, però, dovrà continuare a convivere con la mamma di Giulia Salemi, dato che la donna si è salvata al televoto. L’eliminata, infatti, è stata Beatrice, anche lei accusata di aver fatto la ‘spia’ con Miryea.