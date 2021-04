Amici 20, cosa c’è stato tra Enula e Alessandro: la cantante svela la verità

Cosa c’è stato tra Enula e Alessandro nella casa di Amici 20? La cantante finalmente svela la verità: ecco le sue parole

Enula e Alessandro sembravano essere una delle coppie nate durante la ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. I due, durante l’esperienza nella casa più famosa d’Italia, si erano baciati, come mostrato in un daytime del talent show. Da quel momento, però, non ci sono stati più aggiornamenti sulla coppia, anche se molti pensavano stessero ancora insieme. Dopo l’eliminazione di Enula, però, la cantante ha salutato Alessandro, dicendogli: “Ti voglio bene“, regalandogli anche alcuni fiori che aveva conservato. Quell’abbraccio sapeva un po’ d’addio. I due allievi della ventesima edizione del talent show non stanno più insieme. Una volta uscita dalla casetta, inoltre, pare che Enula abbia incontrato una delle sue vecchie fiamme, Leo Gassmann.

Amici 20, cosa c’è stato tra Enula e Alessandro

Una volta terminata l’esperienza nel talent show di Canale 5, Enula ha parlato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni del suo rapporto con Alessandro. La cantante ha dichiarato che tra i due c’è stata solo una bella amicizia: “Credo che tutti noi siamo speciali, che ognuno di noi ha una luce incredibile“. Enula ha dunque smentita una presunta storia d’amore con il ballerino. Non si spiega allora il bacio scambiato con Alessandro durante l’esperienza nel talent show di Canale 5 e mostrato durante il daytime.

L’ex allieva di Amici 20 sembra non voglia parlare della sua vita privata, infatti nell’intervista non c’è nessun accenno al suo presunto flirt con Leo Gassmann. Gli indizi apparsi sui social, però, sembrano non mentire. Quale sarà la situazione sentimentale attuale? Lo scopriremo sicuramente in futuro, sempre se la cantante vorrà rivelarlo.