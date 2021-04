Spunta una foto di Awed prima de L’Isola dei famosi: così non l’avete mai visto, com’è cambiato in questi anni.

L’Isola dei famosi ha avuto inizio, la nuova edizione condotta da Ilary Blasi sembra essere attraversata da continui scontri e confronti accesi. I naufraghi sono spesso in disaccordo, e la mancanza di cibo, provoca ripetuti battibecchi. I primi concorrenti sono stati eliminati, ma ci sono stati anche dei ritiri. La settimana scorsa, come ormai è noto, Brando Giorgi ed Elisa Isoardi hanno dovuto lasciare il gioco, per motivi di salute. Tra i naufraghi in gara, spicca certamente Awed, il cui nome è Simone Paciello. Andando a curiosare sul suo profilo instagram, è emersa una foto del passato: l’avete mai visto così?

Awed, spunta uno scatto del passato: com’era prima de L’Isola dei famosi

E’ sicuramente uno dei naufraghi che si sta facendo notare, Awed, a L’Isola dei famosi, non manca mai di sorprendere i telespettatori, con la sua battuta sempre pronta. Nelle scorse settimane abbiamo assistito ad un momento di malessere, dovuto all’eliminazione di Vera Gemma, che come sappiamo, aveva scelto di restare su Parasite Island, all’oscuro degli altri concorrenti. Una volta rientrata, i due naufraghi hanno avuto modo di chiarire. Simone Paciello, in arte Awed, è amatissimo, e seguitissimo; attivo sui social, proprio sul suo profilo instagram, andando a curiosare, è emersa una foto del passato.

Come potete osservare in basso, si tratta di uno scatto di qualche anno fa, in cui Awed, appare con un cappello, e con il suo sguardo sbarazzino.

Un’immagine particolare, che non poteva passare inosservata allo sguardo attento dei suoi tantissimi fan, che ogni giorno aumentano sempre di più.