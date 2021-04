Diletta Leotta riceve il tapiro d’oro: la verità sulla sua storia con Can Yaman

La bellissima Diletta Leotta riceve il tapiro d’oro da Striscia la Notizia per la sua storia con Can Yaman: le sue dichiarazioni

Diletta Leotta e Can Yaman sono una delle coppie più chiacchierate del momento. La loro storia d’amore ha fatto molto discutere. C’è chi ci crede e chi no, ma nel frattempo pare sia arrivata addirittura la proposta di matrimonio. L’attore turco, infatti, sembrerebbe aver perso la testa per la conduttrice di Dazn e pare abbia già chiesto la mano della compagna. La coppia dunque sembra fare sul serio, anche se nelle ultime ore si sono diffuse voci riguardo una loro presunta crisi. Sarà vero? Finalmente la Leotta rompe il silenzio.

Diletta Leotta riceve il tapiro: la verità sulla sua storia con Can Yaman

La giornalista e conduttrice televisiva Diletta Leotta ha ricevuto proprio oggi un tapiro d’oro da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia. La Leotta è stata raggiunta da Staffelli all’esterno dello stadio San Siro, dove la conduttrice di Dazn era impegnata per lavoro. L’inviato di Striscia ha deciso di consegnarle il prestigioso premio dopo la notizia delle ultime ore secondo la quale sarebbe arrivata al capolinea la storia d’amore con l’attore turco Can Yaman. L’effetto di questa rottura sarebbe il matrimonio già saltato.

Diletta Leotta, però, ha smentito categoricamente le informazioni che circolano sul web, confermando invece che la storia d’amore con Yaman prosegue a gonfie vele. Il matrimonio, dunque, non è assolutamente saltato: “Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business”. La domanda adesso è un’altra: quando saliranno sull’altare Diletta e Can? I fan non aspettano altro, e ovviamente anche noi.