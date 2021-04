Un posto al sole, chi è Pietro Abbate: tutte le ipotesi più accreditate

Nella soap opera “Un posto al sole”, un caso sta monopolizzando l’attenzione dei telespettatori: chi è Pietro Abbate?

Un posto al sole è la soap opera più longeva della televisione italiana. La serie tv è girata interamente nel nostro paese, in particolare a Napoli, e da anni intrattiene i telespettatori di Rai Tre. La prima puntata è andata in onda nel 1996, ben venticinque anni fa. Nonostante siano passati molti anni, ogni sera la soap napoletana fa registrare un buonissimo numero di ascolti. Di recente, i telespettatori hanno subito l’addio di alcuni dei protagonisti della serie tv, tra cui Nina Soldano, che interpreta il personaggio di Marina Giordano. Nelle ultime puntate andate in onda, però, un caso sta monopolizzando l’attenzione dei telespettatori: chi è Pietro Abbate?

Un posto al sole, chi è Pietro Abbate?

Dopo la serie di addii che hanno messo a dura prova la resistenza dei telespettatori, un nuovo caso sta appassionando i fan di Un posto al sole. Da alcune puntate, i cantieri guidati da Roberto Ferri sono messi a dura prova da un tentativo di sabotaggio. Un uomo, Pietro Abbate, ha pagato Gargiulo, operaio di Roberto Ferri, affinché sabotasse i cantieri. Ma chi è quest’uomo misterioso? Le ipotesi sono molteplici, ma noi di seguito riportiamo quelle più accreditate.

Pietro Abbate potrebbe essere:

Un uomo assoldato da Marina Giordano e dal suo compagno Fabrizio per riprendere in mano le redini dei cantieri ed eliminare definitivamente Roberto Ferri

Il figlio di Sofia Corsani, una delle prime compagne di Roberto Ferri, costretta a scappare dopo che l’uomo aveva ucciso il marito e preso ‘con forza’ la gestione dei cantieri

Dietro di lui potrebbe celarsi Alessandro Palladini, fratello di Alberto e da sempre nemico di Roberto. Già in passato, Alessandro cercò di riprendere le redine dei cantieri, senza riuscirci.

Se non Alessandro, Pietro potrebbe essere un uomo assoldato da Alberto Palladini nel tentativo di prendere la gestione dei cantieri.

Chi sarà Pietro Abbate? Lo scopriremo nelle prossime puntate della soap opera in onda su Rai 3.