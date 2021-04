Intervistata a Radio Radio, l’amatissima Stefania Orlando parla del suo futuro in tv: i progetti in ballo per lei dopo il GF Vip.

La sua partecipazione al GF Vip 5 ha lasciato il segno, questo è certo: Stefania Orlando è richiestissima dai fan, che si sono “innamorati” di lei per le qualità mostrate all’interno della casa più spiate d’Italia. Schiettezza, lucidità di giudizio, fascino e simpatia l’hanno resa un’icona anche per i giovani, che non vedono l’ora di seguire un programma tutto suo in tv.

Tramite i social, su cui è molto attiva, la showgirl aveva già fatto chiarezza sul fatto che non ci sia alcuna ragione recondita sul perché non la si veda ancora al timone di qualche trasmissione televisiva.

Intervistata da Radio Radio, la Orlando ha dato altri dettagli sul suo futuro in tv, ora che è uscita dal GF Vip e per lei, ovviamente, si sono aperti molti scenari possibili. Scopriamo cosa ha rivelato.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>clicca qui

Stefania Orlando, i suoi progetti televisivi: le parole della showgirl

Durante l’intervista radiofonica, Stefania ha parlato della sua avventura al GF Vip, delle difficoltà incontrate: “Ci sono stati giorni difficili, stavamo sempre insieme e dopo un po’ sempre con le stesse persone non sapevamo più che raccontarci”. Nonostante tutto però, si dichiara soddisfatta di aver intrapreso quel percorso: “Tirando le somme lo rifarei, credo che tutti debbano provare una cosa simile, è un viaggio dentro sé stessi”.

E riguardo ai suoi progetti? Ecco cosa ha dichiarato la conduttrice romana:”Ci sono progetti che sono stati scartati, altri che sto considerando, alcuni a breve termine altri a lungo termine. Ci sono progetti non imminenti ma ci sono, sono di tv”. Saranno quindi felici i suoi tantissimi fan ai quali è richiesta solo un po’ di pazienza e poi potranno gustarsi la loro beniamina in tv.

Non dimentichiamo inoltre che Stefania è anche una bravissima cantante che mesi fa ha lanciato un grande successo come Babilonia. Proprio in questi giorni ha girato il video ufficiale della canzone e inoltre il suo nuovo brano Bandolero è già pronto.