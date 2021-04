La protagonista della serie La fuggitiva, Vittoria Puccini, racconta al settimanale DiPiù Tv l’incidente avvenuto sul set: “Capita”.

La fuggitiva si sta rivelando un successo enorme per Rai 1 e proprio lunedì 26 aprile giungerà all’ultima puntata della sua prima stagione: la storia di Arianna, sospettata di aver ucciso suo marito, ha conquistato milioni e milioni di telespettatori. Da sottolineare il talento di Vittoria Puccini che in un ruolo così particolare, è riuscita a portare a termine un lavoro eccellente. Tanta azione in questa fiction, armi vere caricate a salve, insomma tanta adrenalina assicurata.

Accade però che, con tante scene di azione, possa capitare qualche imprevisto. La Puccini ha infatti raccontato cosa le è successo proprio durante le riprese. Lo ha fatto a DiPiù TV, scopriamo cosa ha rivelato.

La fuggitiva, imprevisto per Vittoria Puccini: “Mi sono fatta male”, il racconto dell’attrice

“Ho girato molte scene d’azione. Ho anche imparato ad usare la pistola: non mi era mai capitato in tanti anni di carriera. Sui set si usano pistole a salve”, ha rivelato l’attrice toscana al noto settimanale.

Queste armi però non sono semplici da maneggiare e per chi non è abituato, ci vuole del tempo per prendere confidenza con strumenti del genere. “La prima volta che ho sparato mi sono spaventata per via del rumore tremendo”, dice Vittoria. Può anche succedere che si verifichi un piccolo incidente ed è proprio quanto accaduto alla Puccini. “Alla fine mi sono fatta male. In una scena, in cui mi proteggevo dietro un’auto in fiamme, dovevo uscire allo scoperto correndo e sparando: abbiamo ripetuto la scena più volte finché ho perso l’equilibrio e sono caduta”, ha detto.

Per fortuna nulla di grave a parte lo spavento iniziale, come rivela lei stessa: “Mi sono rialzata piena di sangue: mi ero fatta male a una mano e un ginocchio, erano pieni di sassolini e schegge. Capita, pazienza.” Non perdetevi l’ultima puntata de La fuggitiva, siamo certi che sarà un finale spettacolare!