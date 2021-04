Sonia Bruganelli, post tenerissimo: “Adottati subito”, spettacolo vero!

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha pubblicato un post tenerissimo sul suo account Instagram: “Adottati subito”

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono una delle coppie più amate della televisione italiana. I due si sono conosciuti nel 1997 e sono diventati ufficialmente marito e moglie nel 2002. La coppia ha avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. Oltre che una coppia nella vita privata, Paolo e Sonia sono una coppia anche nel mondo del lavoro. La Bruganelli, infatti, gestisce la Sdl Tv, “una vera e propria tv via web che permette di accedere a video inediti, backstage, clip e casting di Avanti un Altro, Ciao Darwin e tutte le trasmissioni principalmente condotte da Paolo Bonolis e Luca Laurenti”. La Sdl Tv è alla base del successo della maggior parte delle trasmissioni di Bonolis.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: due splendide new entry

La vita di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è arricchita da tre bellissimi figli: Silvia, Davide e Adele. Di recente, però, nella loro grande famiglia sono arrivate delle splendide new entry. La loro gattina, infatti, ha partorito e la Bruganelli aveva esultato sui social: “Sono diventata nonna”. Nei giorni successivi, la moglie di Bonolis ha poi pubblicato foto dei cuccioli sul suo account Instagram, svelando di avere anche una preferenza.

Nelle ultime ore, invece, la Bruganelli ha pubblicato la foto di due gattini, scrivendo: “I nostri gemellini“. Essi sono appunto gemelli e sono un maschietto e una femminuccia. Non sappiamo ancora quali siano i loro nomi, ma la Bruganelli ha aggiunto nel suo post su Instagram: “Entrambi subito adottati”. È probabile dunque che i gattini siano già stati adottati da un’altra famiglia.

La foto, pubblicata sul popolare social network pochi minuti fa, ha già raggiunto migliaia di like. Sotto al post pubblicato dalla Bruganelli, molti hanno sottolineato la bellezza dei due fantastici gattini. Adesso, però, siamo curiosi di sapere quale nome è stato scelto per loro. Di sicuro la moglie di Paolo Bonolis lo rivelerà sui social appena la scelta sarà stata fatta. Nel frattempo, però, la Bruganelli ha già una preferenza per la femminuccia.