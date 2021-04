Gesto spettacolare del cantautore Ultimo in aeroporto, i presenti restano tutti a bocca aperta: ecco che cosa ha fatto

Ultimo è uno dei cantautori più amati in Italia. La sua carriera inizia molto presto: già a quattordici anni, infatti, inizia a scrivere testi e comporre canzoni, oltre che a studiare pianoforte. Gli inizi, però, non sono facili. Il cantautore, infatti, viene scartato, oltre che dal Festival di Sanremo 2015, anche ad X Factor e ad Amici. Il romano però non demorde e nel 2018 riesce ad entrare tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Il suo brano, Il ballo delle incertezze, si classifica al primo posto, ottenendo un grande riscontro dal pubblico e dalla critica. Da quel momento, la sua carriera è in ascesa. Il cantautore colleziona successi su successi, classificandosi l’anno dopo a Sanremo al secondo posto con il brano I tuoi particolari. Di recente, ha pubblicato il nuovo singolo, Buongiorno vita, presentandolo in anteprima durante Buongiorno vita – L’evento, concerto pianoforte e voce in streaming dall’interno del Parco Archeologico del Colosseo. L’evento ha infranto il record di biglietti venduti in Italia per un concerto trasmesso online ed ha mandato in down i server.

Ultimo, gesto straordinario: cosa ha fatto

Dopo lo straordinario successo ottenuto con Buongiorno vita – L’evento, il cantautore Ultimo si è reso protagonista di un gesto bellissimo all’interno dell’aeroporto di Roma Fiumicino. Il romano, poche ore fa, ha pubblicato un video sui suoi canali social, scrivendo: “Non ho resistito“. Il cantautore si è seduto al pianoforte presente nell’aeroporto romano ed ha iniziato ad esibirsi con il suo nuovo brano. I presenti, sentendo la voce del cantautore, sono rimasti bloccati e per un attimo hanno dimenticato di avere un volo da lì a breve.

La voce di Ultimo ha incantato i fortunati presenti nell’aeroporto e il video pubblicato sui social è diventato virale in breve tempo. Il post ha infatti ricevuto il pieno di like, raggiungendo migliaia di visualizzazioni in poco tempo. Un gesto bellissimo del cantautore romano. Una delle chiavi del suo successo è sicuramente l’empatia che riesce a creare con il suo pubblico.