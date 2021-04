Monica Guerritore è un’apprezzatissima attrice italiana, ma sapete quanti anni aveva al suo debutto? Da non credere, impressionante!

È una delle più grandi attrici del panorama artistico italiano, Monica Guerritore. Nata a Roma il 5 Gennaio del 1958, ha iniziato davvero giovanissima a muovere i primi passi nel mondo della recitazione. Ecco, ma a quanti anni esattamente è avvenuto il suo debutto? Attualmente, come dicevamo precedentemente, la splendida Monica decanta di un successo davvero impressionante. E, soprattutto, di un curriculum ricco di esperienze lavorative davvero incredibile e diverse tra di loro. Siete curiosi, però, di sapere a quanti anni è avvenuto il suo debutto? Il mestiere di fare l’attrice, quindi, è un mestiere che ha sempre sognato di fare? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe proprio di si.

In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo raccontato minuziosamente la vita privata di Monica Guerritore. Adesso, invece, siete curiosi di sapere a quanti anni è avvenuto il suo debutto in “scena”? State tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa!

Monica Guerritore, sapete a quanti anni il suo debutto? Era giovanissima!

Recentemente l’abbiamo vista sul piccolo schermo con la serie televisiva “Speravo de morì prima”. Completamente incentrata sulla vita dell’immenso Francesco Totti, Monica Guerritore ha vestito i panni di Fiorelli, madre dell’ex capitano giallorosso. Sappiamo benissimo che, però, nella sua vita, la splendida attrice romana decanta di un successo davvero impressionante. Protagonista indiscussa di spettacoli teatrali, serie televisive, film e cortometraggi, la straordinaria Guerritore si è costruita una carriera più che invidiabile.

Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? Se attualmente, come stiamo dicendo, Monica Guerritore decanta di un successo davvero impressionante, siete curiosi di sapere a quanti anni è avvenuto il suo debutto “in scena”? Ci pensiamo immediatamente! Leggendo con attenzione la sua biografia, abbiamo appreso un retroscena che, senza alcun dubbio, non tutti conoscono. Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe il debutto di Monica Guerritore sia giunto in età davvero tenerissima. Pensate, aveva soltanto quindici anni quando l’attrice romana è stata protagonista del film di Vittorio De Sica, “Una breve vacanza”. L’esordio al teatro, invece, è arrivato un anno dopo.

