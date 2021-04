L’attrice Ilenia Lazzarin di Un Posto al Sole così non l’abbiamo mai vista, avete visto cosa ha fatto? Ecco la foto

Ilenia Lazzarin è una delle protagoniste di Un posto al sole, una delle soap opera più longeve della televisione italiana. L’attrice è nata a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Nel 2001, però, si trasferisce a Napoli, dove si laurea in scienze dell’educazione all’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” e soprattutto entra nel cast dell’amatissima soap opera di Rai 3, in cui interpreta il ruolo di Viola Bruni. Oltre alla soap è stata protagonista anche in Atlantis , nella miniserie televisiva Le ali della vita, le Due gemelle a Roma e Un passo dal cielo. Nel 2016 e 2017 veste anche i panni di conduttrice nella seconda e terza edizione de Il contadino cerca moglie, in onda su Sky.

Un posto al sole, Ilenia Lazzarin come non l’abbiamo mai vista

La Lazzarin è diventata famosa grazie al ruolo di Viola Bruni in Un posto al sole. Viola è la figlia di Ornella e Giorgio Bruni. È una ragazza sensibile e sportiva e soffre la separazione dei genitori. Ha avuto diverse storie d’amore, di cui la più importante con Eugenio, con il quale ha un figlio.

Siamo abituati a vedere la Lazzarin con il suo solito look: mora, occhi chiari, fisico perfetto, insomma bellissima. Di recente, però, l’attrice ha deciso di cambiare totalmente look.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilenia Lazzarin️️ 🤸🏻‍♀️ (@ilenialazzarin)

L’attrice ha infatti pubblicato su Instagram, dove è molto seguita, la foto del suo nuovo look. Ilenia è apparsa con i capelli rosa ed ha scritto: “La vita è troppo breve per essere presa sul serio“. La foto ha fatto il boom di like, segno che il cambio look dell’attrice è piaciuto anche ai suoi fan. Chissà se Ilenia, o meglio Viola, si presenterà così anche durante le riprese della soap opera napoletana.