Lol Chi ride è fuori, arriva un annuncio a sorpresa: accadrà domani

Lol Chi ride è fuori, arriva un annuncio a sorpresa: ecco cosa accadrà domani, lunedì 26 aprile.

Lo chi ride è fuori è stato uno dei programmi rivelazioni di quest’anno. Risate a non finire durante le puntate dello show di Amazon Prime Video: il web è pieno di video e meme dei protagonisti. E i telespettatori già sognano la seconda stagione, confermata proprio qualche giorno fa. Ma in attesa di scoprire chi saranno i nuovi comici di Lol 2, arriva una meravigliosa notizia per chi è in astinenza di Lol. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa sui canali social ufficiali di Prime Video: curiosi di scoprire cosa accadrà domani? Ve lo sveliamo subito!

Lol Chi ride è fuori, un annuncio a sorpresa: domani è online Lol After Show

Appassionati di Lol, tenetevi forte! Domani, lunedì 26 aprile 2021, arriva Lol after show! Si tratta di uno speciale, che sarà disponibile sul canale Youtube di Amazon Prime Video, a partire dalle ore 12.00. Ritroveremo tutti i protagonisti della prima edizione dello show, compresi i conduttori Fedez e Mara Maionchi, con video inediti e sketch mai visti prima. L’annuncio ufficiale è arrivato pochi minuti fa attraverso i social, date un’occhiata:

E, in pochi minuti, i fan non hanno trattenuto l’entusiasmo e hanno invaso il post con like e commenti. Una notizia super i i tantissimi appassionati del programma, che è stata una vera e propria rivelazione nel periodo pasquale. E, come già detto, pochi giorni fa è arrivata anche la conferma che tutti attendevano: la seconda stagione di Lol si farà!

Non ci resta che attendere per sapere chi saranno i dieci comici che si sfideranno a suon di gag e battute, con l’unico obiettivo di non ridere. Noi non vediamo l’ora di scoprire il nuovo cast! Nel frattempo, domani tutti sintonizzati su Youtube alle ore 12.00. Le risate saranno super assicurate.