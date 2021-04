Naomi Campbell è stata colpita da un triste lutto, l’annuncio è arrivato dai suoi acount social: “Che benedizione conoscerti”

Un triste lutto ha colpito la famosissima modella Naomi Campbell. La donna ha dato il triste annuncio sui social, pubblicando un post abbastanza toccante. “Che benedizione conoscerti” ha scritto la Campbell su Instagram. Tra i commenti ovviamente sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio e soprattutto di sostegno nei confronti della modella. Anche noi ci uniamo al coro e mostriamo vicinanze nei suoi confronti. A Naomi va tutto il nostro appoggio in momento così delicato.

Lutto per Naomi Campbell, il triste annuncio sui social

La modella Naomi Campbell è stata colpita da un lutto. La donna ha pubblicato un triste annuncio sui social: “Che benedizione conoscerti, che gioia vedere sempre la tua vera passione per le donne e il tuo senso dell’umorismo“. Naomi piange così Albert Elbaz, storico personaggio dell’alta moda. La Campbell ha pubblicato una foto in sua compagnia e, oltre a ricevere migliaia di like in poche ore, ha ricevuto anche messaggi di sostegno e solidarietà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naomi Campbell (@naomi)

Albert Elbaz era amatissimo nel mondo della moda, non solo per il suo talento indiscusso, ma anche per la sua carica di umanità. Egli è morto all’età di 59 anni ed è deceduto sabato all’American Hospital di Parigi. Secondo quando scrive il giornale WWD, la morte del famosissimo stilista è stata confermata dalla Compagnie Financière Richemont. Le cause del decesso, però, sono ancora ignote, ma secondo il quotidiano israeliano Hareetz, lo stilista sarebbe morto per le conseguenze dovute al Covid. Il temutissimo virus porta così via un’altra personalità importante del mondo dello showbiz e in questo caso dell’alta moda. Albert sarà ricordato non solo da Naomi, ma da tutte le modelle che hanno condiviso anche solo un momento con lui.