L’amatissima showgirl Alessia Ventura è diventata mamma: “È nata la nostra cucciola”, il dolce annuncio è arrivato sui social.

Che gioia per Alessia Ventura e il suo compagno Gabriele Schembari, ex calciatore: poco dopo la mezzanotte di oggi, 27 aprile 2021, è nata la piccola Ginevra. Si tratta del primo figlio della amatissima showgirl, ex letterina di Passaparola. L’annuncio è arrivato proprio tramite il suo canale social ufficiale, dove ha condiviso un tenero scatto delle neonata che si aggrappa con le manine alle dita dei genitori. Una notizia che ha emozionato tutti: in tantissimi, tra fan e colleghi, hanno invaso il post della Ventura, lasciando un messaggio di auguri.

Alessia Ventura è diventata mamma per la prima volta: è nata la piccola Ginevra

“Benvenuta al mondo amore mio! Siamo pazzi di te Ginevra, l’emozione più bella della nostra vita!”. Un annuncio ricco di amore, quello che Alessia Ventura ha appena fatto ai suoi followers: è nata la sua piccola Ginevra! L’annuncio della gravidanza era arrivato sempre sui social a inizio gennaio, con uno scatto in cui il suo compagno Gabriele posa la mano sul suo pancione. E proprio Gabriele è stato il primo, poche ore dopo il parto, ad annunciare la notizia co una story in cui ha scritto: ” 00.16 del27 aprile 2021, Benvenuta Principessa”. Una notizia meravigliosa, che ha riempito di gioia fan, amici e colleghi della coppia, che non hanno perso tempo a commentare il post pubblicato da Alessia Ventura e congratularsi per il dolce evento:

Tantissimi volti noti hanno commentato il post dopo pochi minuti, lasciando parole dolcissime e messaggi di auguri ai nei genitori. Da Francesco Totti ad Amadeus e Giovanna Civitello, da Elena Santarelli a Costanza Caracciolo: una valanga di amore per la nuova arrivata. E noi non possiamo che unirci a tutti loro, e mandare i nostri migliori auguri di cuore a mamma Alessia e papà Gabriele. E benvenuta al mondo piccola Ginevra!