Diletta Leotta: “Ora mi sono stancata”, duro sfogo sui social

Diletta Leotta: “Ora mi sono stancata”, arriva un duro sfogo sui social della conduttrice di Dazn.

Uno sfogo durissimo, quello di Diletta Leotta apparso sul suo profilo social poco fa. Dopo essere rimasta a lungo in silenzio, la conduttrice sportiva decide di parlare. Parole forti, che sottolineano come, ormai da molto tempo, il suo nome sia quotidianamente sui giornali di gossip: “Ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno; i fotografi sotto casa e in scooter dietro ogni mio spostamento; i droni fuori le finestre. Ma ora mi sono un po’ stancata.” In seguito, il lungo messaggio della Leotta.

Diletta Leotta perde la pazienza: “Ho sempre taciuto finora”, il duro sfogo su Instagram

“Ho sempre taciuto, finora. E forse ho sbagliato.” Diletta Leotta non ci sta più, e dopo mesi di silenzio decide di parlare. E replicare alle tante voci che girano sul web sul suo conto: finte storie d’amore, crisi presunte e presunti amanti… La conduttrice di Dazn ammette di aver sopportato tutto fino a questo momento, provando a riderci su, ma ora si è stancata.

Nel suo sfogo, Diletta sottolinea anche come quest’attenzione quasi ‘morbosa’ sia spesso riservata soltanto alle donne: “Posso dire che mi sono stufata? Anche per rispetto ai lettori ingannati da giornalisti male informati. E per amore delle persone che mi sono accanto e che spesso vengono ferite per via delle falsità sul mio conto. E anche per amore di mia nonna, che a ottant’anni crede, sbagliando, a tutto quello che scrivono i giornali.”

“Sono andata anche oltre i tempi supplementari. E me ne scuso. Ma, come dicono a Roma, “Quanno ce vo’ ce vo’”!“, conclude la Leotta. In pochissimo tempo, il post della conduttrice è stato invaso dai likes e i commenti di fan e colleghi, che le hanno mostrato la loro solidarietà. Da Simona Ventura a Costanza Caracciolo, tanti i volti noti dello spettacolo che hanno appoggiato il pensiero di Diletta Leotta