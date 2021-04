Vera Gemma, il fidanzato Jeda sbotta: “È meglio che sto zitto”

Il fidanzato di Vera Gemma, Jeda, sbotta sui social: “È meglio che sto zitto”, di seguito vi riportiamo le sue parole

Vera Gemma è stata – anche se per poco – una delle protagoniste della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. La figlia d’arte è approdata in Honduras ed ha messo in mostra tutto il suo carattere, dividendo sia il gruppo che il pubblico. Dopo l’eliminazione e la ‘seconda possibilità’ su Playa Esperanza, nella puntata di lunedì Vera è stata eliminata definitivamente, perdendo il televoto con Fariba Tehrani. La figlia di Giuliano Gemma dunque si appresta a ritornare in Italia, dove abbraccerà il suo fidanzato Jeda.

Vera Gemma, il fidanzato Jeda sbotta: le sue parole

Insieme a Vera Gemma, anche il fidanzato Jeda figura tra i protagonisti della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. La conduttrice Ilary Blasi lo interpella in ogni puntata del reality show e la produzione gli ha dedicato addirittura una rubrica social, dove il ragazzo risponde alle curiosità dei fan. Nelle ultime ore, però, il fidanzato di Vera ha pubblicato un duro messaggio sui social, attaccando un’opinionista di quarant’anni. “Questi 40° con le crisi di mezz’età mi fanno ridere” – esordisce Jeda sui social – “Io sto prendendo il volo e tu rimani un’opinionista frustrato. È meglio che sto zitto perchè se vado a raccontare quello che sei venuto a dirmi ti faccio cascare la maschera da finto buonista“.

Con chi ce l’ha Jeda? Ai microfoni di Fanpage, ha dichiarato: “Parlavo di Roger Garth e mi riferivo anche a una serie di fatti accaduti dietro le quinte“. Il fidanzato di Vera ha dichiarato che, secondo lui, Garth ha mancato di rispetto anche alla sua fidanzata: “Da Barbara D’Urso ha detto che più che il Re Leone, Vera sembra Joker. Non può mancare di rispetto in questo modo ad una donna, denigrandola per l’aspetto fisico“.